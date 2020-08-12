|
Неизвестные пытались поджечь школу в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
В ночь на 11 августа в Минске на территории военного городка Уручье неизвестные пытались поджечь среднюю школу №84. Об этом
Неизвестные также испортили памятник Ленину, находящийся на территории школы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на 11 августа в Минске на территории военного городка Уручье неизвестные пытались поджечь среднюю школу №84. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)