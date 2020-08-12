Неизвестные пытались поджечь школу в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

В ночь на 11 августа в Минске на территории военного городка Уручье неизвестные пытались поджечь среднюю школу №84. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на директора учебного учреждения Ирину Карпович.

Неизвестные также испортили памятник Ленину, находящийся на территории школы.

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