В Молодечно задержан известный боец ММА Алексей Кудин

Источник материала: Tut.by

Белорусский боксер Денис Гончаренок рассказал о задержании бойца ММА Алексея Кудина, передает tribuna.



Фото: mmaboxing.ru

«Вчера в Молодечно был задержан легендарный боец ММА Алексей Кудин! Он десятки раз поднимал флаг нашей̆ страны на чемпионатах мира! Это достойный спортсмен представляющий Беларусь. Надеюсь, что его отпустят, и не применят никаких наказаний! Прошу не привлекать к ответственности Алексея Кудина!» – написал Гончаренок в инстаграме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Молодечно был избит белорусский хоккеист Илья Литвинов.