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В Молодечно задержан известный боец ММА Алексей Кудин
Источник материала: Tut.by
Белорусский боксер Денис Гончаренок рассказал о задержании бойца ММА Алексея Кудина,
«Вчера в Молодечно был задержан легендарный боец ММА Алексей Кудин! Он десятки раз поднимал флаг нашей̆ страны на чемпионатах мира! Это достойный спортсмен представляющий Беларусь. Надеюсь, что его отпустят, и не применят никаких наказаний! Прошу не привлекать к ответственности Алексея Кудина!» – написал Гончаренок в инстаграме.
Напомним, ранее сообщалось, что в Молодечно
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