Названы самые высокооплачиваемые актеры года

Источник материала: Tut.by

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире. Первое место второй год подряд удерживает американский актер и продюсер Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала». В десятку также попали Джеки Чан, Уилл Смит и Вин Дизель.



Дуэйн «Скала» Джонсон. Фото: instagram.com/therock

Самым высокооплачиваемым актером года по информации Forbes стал Дуэйн Джонсон, известный по съемкам в серии фильмов «Форсаж», картинах «Рэмпейдж», «Джуманджи: Новый уровень» и других. За год он заработал 87,5 миллиона долларов. Журналисты издания отмечают, что в этом году Джонсон заработал почти на два миллиона долларов меньше, чем в прошлом. Тем не менее это позволило ему сохранить лидирующую строчку рейтинга Forbes.

А вот весь топ-10 ежегодного рейтинга Forbes:

Дуэйн Джонсон (87,5 миллиона долларов) Райан Рейнольдс (71,5 миллиона долларов) Марк Уолберг (58 миллионов долларов) Бен Аффлек (55 миллионов долларов) Вин Дизель (54 миллионов долларов) Акшай Кумар (48,5 миллиона долларов) Лин-Мануэль Миранда (45,5 миллиона долларов) Уилл Смит (44,5 миллиона долларов) Адам Сэндлер (41 миллионов долларов) Джеки Чан (40 миллионов долларов)

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