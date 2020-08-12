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Названы самые высокооплачиваемые актеры года
Источник материала: Tut.by
Журнал Forbes
Самым высокооплачиваемым актером года по информации Forbes стал Дуэйн Джонсон, известный по съемкам в серии фильмов «Форсаж», картинах «Рэмпейдж», «Джуманджи: Новый уровень» и других. За год он заработал 87,5 миллиона долларов. Журналисты издания отмечают, что в этом году Джонсон заработал почти на два миллиона долларов меньше, чем в прошлом. Тем не менее это позволило ему сохранить лидирующую строчку рейтинга Forbes.
А вот весь топ-10 ежегодного рейтинга Forbes:
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Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров в мире за год. Первое место второй год подряд удерживает американский актер и продюсер Дуэйн...
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