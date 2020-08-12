Благотворительная акция «В школу с добрым сердцем» стартовала в Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси сегодня стартовала республиканская благотворительная акция «В школу с добрым сердцем». Волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце» организуют сбор канцелярских и спортивных принадлежностей к предстоящему учебному году для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

«Этот проект союза молодежи направлен на оказание адресной социальной поддержки детским интернатным учреждениям, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году. В центре внимания волонтеров окажутся социально-педагогические приюты, коррекционно-развивающие центры, многодетные и неполные семьи. Акция продлится до 15 сентября. Всего по республике планируется провести более 250 мероприятий. Причем, кроме установления корзинок для сбора канцелярских товаров и спортинвентаря в торговых центрах, на школьных базарах, запланировано посещение с игровыми, развлекательными и образовательными программами социальных учреждений республики», — рассказала Александра Гончарова.

Так, Ленинская районная организация БРСМ г.Бреста посетит городской детский дом семейного типа. Оршанский районный комитет проведет концертные программы с вручением подарков в городском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детском доме семейного типа в агрогородке Заболотье, районном социально-педагогическом центре и Андреевском детском доме. Активисты Новополоцкого городского комитета подготовили ряд развлекательно-игровых программ под общим названием «Лови добро» и с 28 августа посетят социально-педагогический центр и центр коррекционно-развивающего обучения Новополоцка. 1 сентября в парке культуры и отдыха города состоится развлекательно-игровая программа «По школьным тропинкам».

Слонимская организация БРСМ проведет 1 сентября программу «От сердца к сердцу» для воспитанников центра коррекционно-развлекательного образования и развития с вручением канцелярских принадлежностей. Гомельский областной комитет совместно с волонтерами Добрушского фарфорового завода и филиалом Добрушской бумажной фабрики соберут канцелярские товары для ребят, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Активисты Калинковичского районного комитета посетят ряд семей, где дети оказались в социально опасном положении, а также социальные учреждения.

Могилевская областная организация 13 августа даст старт благотворительной акции в универмаге «Центральный», где будут собраны канцелярские товары и спортивные принадлежности для Кличевского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также воспитанников Кличевского районного детского социального приюта. Воложинский районный комитет БРСМ совместно с территориальным центром социального обслуживания и населения соберут портфели для детей, которые находятся в социально опасном положении. Столичная организация традиционно проведет праздник в Минском зоопарке 28 августа, где вручит портфели первоклассникам из многодетных семей.

Принять участие в акции сможет каждый желающий. Любую покупку можно будет оставить в копилке «Доброго сердца». Подарки для школьников можно будет принести также в территориальные и районные комитеты союза молодежи.

Волонтерское движение «Доброе сердце» — одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Его визитными карточками стали благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя», «Восстановление святынь Беларуси», «Мы выбираем помощь пожилым людям».

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