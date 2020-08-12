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Штаб Виктора Бабарико обвинили в причастности к протестам по всей стране
Источник материала: KYKY>
В эфире телеканала «Беларусь 1» прозвучало: штаб экс-банкира Виктора Бабарико причастен к массовым беспорядкам по всей Беларуси. Об этом
Якобы сторонники Бабарико оплачивали массовые беспорядки в Беларуси, управляли ими и провоцировали людей на агрессию против правоохранителей, прозвучало в эфире госТВ.
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В эфире телеканала «Беларусь 1» прозвучало: штаб экс-банкира Виктора Бабарико причастен к массовым беспорядкам по всей Беларуси. Об этом сообщает «БелТА». Якобы...
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