Штаб Виктора Бабарико обвинили в причастности к протестам по всей стране

Источник материала: KYKY

В эфире телеканала «Беларусь 1» прозвучало: штаб экс-банкира Виктора Бабарико причастен к массовым беспорядкам по всей Беларуси. Об этом сообщает «БелТА».

Якобы сторонники Бабарико оплачивали массовые беспорядки в Беларуси, управляли ими и провоцировали людей на агрессию против правоохранителей, прозвучало в эфире госТВ.