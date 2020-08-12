В жатве на Дубровенщине участвуют семейные экипажи

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Установившаяся солнечная погода позволила аграриям ОАО «Команина» увеличить темпы страды. На сегодняшний день намолочено почти 4000 тонн зерна. Комбайнеры хозяйства отмечают, что урожай этого года поистине отменный — каждый гектар дал по 35 центнеров. А уж они позаботятся о том, чтобы ни одно зернышко не пропало даром.

— Будем с хлебом! — заверяет Александр Белоусов, неизменный лидер полевых работ.

Профессии Александр Сергеевич выучился у отца, а теперь сам выходит в поле с сыном Сашей, учащимся Дубровенского профессионального лицея сельскохозяй-ственного производства. На утро 11 августа их семейный экипаж преодолел отметку в 996 тонн зерна. На вопрос, когда ждать первую тысячу, Александр Белоусов предложил не загадывать, но заверил, что техника в поле задействована полностью, и каждый комбайнер сполна отдается любимому делу.

Подтверждают это Александр Шаргаев и Виталий Шуминский. Во время нашей встречи они не хотели терять ни минуты, поэтому разговор вышел коротким. На данный момент на счету их экипажа — 881 тонна зерна, и останавливаться на достигнутом они не намерены. При этом главным своим помощником Александр Васильевич и Виталий Александрович называют опыт и слаженность в работе. Комбайнеры также обратили внимание, что разница в намолотах среди лидеров хозяйства незначительна, все благодаря хорошему урожаю. Поэтому аграрии и дорожат каждой минутой, проведенной в поле, чтобы ни переменчивая погода, ни человеческий фактор не помешали убрать хлеб без потерь. На таких тружеников равняется молодежь.

Яна ГУРСКАЯ.