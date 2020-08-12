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В жатве на Дубровенщине участвуют семейные экипажи

12.08.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В жатве на Дубровенщине участвуют семейные экипажи

Установившаяся солнечная погода позволила аграриям ОАО «Команина» увеличить темпы страды. На сегодняшний день намолочено почти 4000 тонн зерна. Комбайнеры хозяйства отмечают, что урожай этого года поистине отменный — каждый гектар дал по 35 центнеров. А уж они позаботятся о том, чтобы ни одно зернышко не пропало даром.
— Будем с хлебом! — заверяет Александр Белоусов, неизменный лидер полевых работ.
Профессии Александр Сергеевич выучился у отца, а теперь сам выходит в поле с сыном Сашей, учащимся Дубровенского профессионального лицея сельскохозяй-ственного производства. На утро 11 августа их семейный экипаж преодолел отметку в 996 тонн зерна. На вопрос, когда ждать первую тысячу, Александр Белоусов предложил не загадывать, но заверил, что техника в поле задействована полностью, и каждый комбайнер сполна отдается любимому делу.
Подтверждают это Александр Шаргаев и Виталий Шуминский. Во время нашей встречи они не хотели терять ни минуты, поэтому разговор вышел коротким. На данный момент на счету их экипажа — 881 тонна зерна, и останавливаться на достигнутом они не намерены. При этом главным своим помощником Александр Васильевич и Виталий Александрович называют опыт и слаженность в работе. Комбайнеры также обратили внимание, что разница в намолотах среди лидеров хозяйства незначительна, все благодаря хорошему урожаю. Поэтому аграрии и дорожат каждой минутой, проведенной в поле, чтобы ни переменчивая погода, ни человеческий фактор не помешали убрать хлеб без потерь. На таких тружеников равняется молодежь.
Яна ГУРСКАЯ.

 
 
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Установившаяся солнечная погода позволила аграриям ОАО «Команина» увеличить темпы страды. На сегодняшний день намолочено почти 4000 тонн зерна. Комбайнеры...
 
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