15 августа в Кобрине пройдет спортивный праздник, посвященный Дню ВВС

В Кобрине 15 августа состоится районный спортивный праздник, посвященный Дню Военно-воздушных сил Республики Беларусь. Праздник начнется в 14:00 на спортивной площадке “Газпром-детям” по ул.Штабная,8 (бывший военный городок).
Спортивная программа:
- стритбол;
- волейбол;
- спортландия;
- мини-футбол;
- «прокати велосипед».
Развлекательная программа:
- фудкорт;
- выставка ремесел;
- выставка мототехники;
- музыкальная программа;
- праздничная иллюминация;
- показательные выступления.
Служба новостей