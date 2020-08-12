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15 августа в Кобрине пройдет спортивный праздник, посвященный Дню ВВС

12.08.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

В Кобрине 15 августа состоится районный спортивный праздник, посвященный Дню Военно-воздушных сил Республики Беларусь. Праздник начнется в 14:00 на спортивной площадке “Газпром-детям” по ул.Штабная,8 (бывший военный городок).

15 августа в Кобрине пройдет спортивный праздник, посвященный Дню ВВС

Спортивная программа:

  • стритбол;
  • волейбол;
  • спортландия;
  • мини-футбол;
  • «прокати велосипед».

Развлекательная программа:

  • фудкорт;
  • выставка ремесел;
  • выставка мототехники;
  • музыкальная программа;
  • праздничная иллюминация;
  • показательные выступления.

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Теги: Новости
 
 
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15 августа в Кобрине пройдет спортивный праздник, посвященный Дню ВВС
 
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