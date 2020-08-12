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Как юные дубровенки добились поставленных целей

12.08.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Как юные дубровенки добились поставленных целей

В вузах страны закончено зачисление абитуриентов. Это во многом завершило один из самых напряженных периодов в жизни юношей и девушек, вчерашних выпускников средних школ. О том, как добиться исполнения мечты и о планах на студенческую жизнь, мы разговариваем с Анной Менделевой и Кристиной Тимошевской.
Эти имена хорошо знакомы нашим постоянным читателям: девушки были активными участницами многих школьных и районных мероприятий, победительницами предметных олимпиад, активистами районной организации ОО «БРСМ». Но, как показала вступительная кампания, это не помешало им добиться одних из самых высоких баллов на ЦТ и успешно поступить на бюджетную форму обучения в престижные вузы страны.

Кристина ТИМОШЕВСКАЯ(на снимке справа):
Я выбрала профессию в начале 10 класса. Искала специальность, в которой можно соединить два любимых школьных предмета — обществоведение и языки. Все сошлось именно в специальности дипломат-переводчик. Но тогда я как-то упустила из виду, сколько баллов нужно набрать для поступления в БГУ на факультет международные отношения. А они там очень высокие! Пришлось подчинить подготовке все время. Работала много, нагружала себя без жалости и поблажек, приходилось даже жертвовать сном. Но сейчас я нисколько не жалею ни о потраченных усилиях, ни о преодоленных нагрузках: они оправдали себя. К тому же эти умения мне пригодятся в студенческой жизни, ведь предстоит основательное изучение иностранных языков, я планирую трех, а также географии, истории, даже экономики.

Анна МЕНДЕЛЕВА(на снимке слева):
У меня подход к выбору профессии и подготовке был совершенно иной. Я трезво просчитала свои способности. Под них выбрала специальность и четко распланировала подготовку. Когда получила результаты ЦТ, поняла, что могу достичь более амбициозной цели: вместо логистики поступила на специальность экономист-международник со знанием двух языков. Что посоветовать теперешним 10-11-классникам? Планировать жизнь не под давлением родителей: избрать цель по велению души, разума и не отступать. Работать, и еще раз работать. Прорешать тесты за последние годы — мало. Необходимо захватывать пласт науки шире и глубже. Например, мне подсказали, что определенные задачи по математике решаются быстрее по теореме Менелая, которая в школе не изучается. А мне это на ЦТ помогло сэкономить время и получить высокий результат. Но до этого теорему нужно было выучить и запомнить, чтобы рационально применить. Так что опять все сходится на желании человека знать, учить, достигать цели. Теперь по опыту могу сказать, что какое-то количество баллов на первом ЦТ (по русскому языку) я потеряла из-за того, что не смогла справиться с нервами — очень волновалась. Вот это еще одно пожелание будущим абитуриентам, да и себе самой — учиться владеть собой и своими эмоциями, учиться концентрироваться на главном.

Анна и Кристина с благодарностью отзывались о своих школьных учителях: С.А.Макаревич, Л.В.Набздоровой, И.П.Четверенько, Н.Б.Колесниковой. Они благодарны всем, кто помог расширить рамки школьной программы и отработать навыки, приобретенные на уроках.

Девушки полны планов на будущее. Еще в начале лета они вступили в студенческие интернет-сообщества, где будущим студентам кураторы-старшекурсники давали дельные советы, рассказывали об общественной и научной деятельности студентов.
Анна и Кристина считают, что обучение в университетах должно принести им помимо профессии полезный социальный опыт и коммуникационные навыки, реализацию их интересов и расширение горизонтов возможного.
Елена КОРСАКОВА.

 
 
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В вузах страны закончено зачисление абитуриентов. Это во многом завершило один из самых напряженных периодов в жизни юношей и девушек,
 
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