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«Белтелеком» сделает перерасчет абонплаты из-за недоступности интернета
12.08.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
РУП «
«Перерасчет абонентской платы будет произведен в установленном порядке. Еще раз приносим извинения и надеемся на понимание», — говорится в сообщении оператора.
В «Белтелекоме» отметили, что с 9 по 11 августа фиксировали «множественные кибератаки различной степени интенсивности». «В связи с этим по независящим от провайдера обстоятельствам у абонентов частично отсутствовал доступ к сервисам и ресурсам сети Интернет», — пояснили в компании. Специалисты увеличили мощности системы Anti-DDoS, что позволило на значительной части внешнего шлюза провести очистку от несанкционированного трафика.
«Принятые меры позволили восстановить доступ к сервисам и ресурсам сети Интернет в полном объеме», — резюмировали в «Белтелекоме».
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РУП «Белтелеком» сделает перерасчет абонентской платы из-за недоступности интернета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия. «Перерасчет абонентской...
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