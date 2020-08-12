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«Белтелеком» сделает перерасчет абонплаты из-за недоступности интернета

12.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белтелеком» сделает перерасчет абонплаты из-за недоступности интернета

РУП «Белтелеком» сделает перерасчет абонентской платы из-за недоступности интернета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

«Перерасчет абонентской платы будет произведен в установленном порядке. Еще раз приносим извинения и надеемся на понимание», — говорится в сообщении оператора.

В «Белтелекоме» отметили, что с 9 по 11 августа фиксировали «множественные кибератаки различной степени интенсивности». «В связи с этим по независящим от провайдера обстоятельствам у абонентов частично отсутствовал доступ к сервисам и ресурсам сети Интернет», — пояснили в компании. Специалисты увеличили мощности системы Anti-DDoS, что позволило на значительной части внешнего шлюза провести очистку от несанкционированного трафика.

«Принятые меры позволили восстановить доступ к сервисам и ресурсам сети Интернет в полном объеме», — резюмировали в «Белтелекоме».

https://www.belta.by/

 
 
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РУП «Белтелеком» сделает перерасчет абонентской платы из-за недоступности интернета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия. «Перерасчет абонентской...
 
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