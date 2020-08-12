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Во время акций протеста повредили автомобиль. Как добиться компенсации?

12.08.2020 16:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«ОМОН выскакивал на дорогу и лупил по машинам дубинками», — такие рассказы от белорусских водителей, которые в прошедшие дни оказались в местах протестов, не редкость. Испуганные люди уезжали в безопасное место и потом обнаруживали на своих автомобилях повреждения. Некоторые из владельцев намерены добиваться материальной компенсации за причиненный ущерб.


Татьяна: «Они лупили дубинками по машинам и орали»

Вечером 10 августа Татьяна с мужем ехали по улице Притыцкого. Между станциями метро «Спортивная» и «Кунцевщина» поток остановился: был затор, дорогу перекрыли силовики со щитами.

— Пока машины стояли, на дорогу выскочили омоновцы, их была целая армия. Они начали дубинками лупить по машинам: по зеркалам, стеклам, кузовам. Орали: «Выходите!». Было очень страшно.

Девушка говорит, что уехать быстро было сложно: автомобилей рядом находилось очень много.

— В конце концов мы все же выбрались оттуда. На нашей машине повреждений нет, если не считать нескольких царапин.

Ольга и Андрей: «На вызов к нам так никто и не приехал»

Супруги Ольга и Андрей живут на Каменной горке. 10 августа, около 21.30, на своей Audi они возвращались домой из центра столицы. На проезжей части в начале улицы Притыцкого был большой затор, начиналась протестная акция, поэтому пара решила временно припарковать машину на стоянке возле магазина «Рублевский» и BonHotel.

— Мы решили пройти немного вперед, к Пушкинской, чтобы не быть в эпицентре этих волнений. Когда беспорядки отодвинулись к станции метро «Спортивной», муж предложил вернуться за машиной, — рассказала Ольга.

Пара через дворы, в обход, добралась до стоянки, на которой был их автомобиль. Супруги пришли на парковку около 23.00 и увидели, что лобовое, заднее и боковое стекла в Audi разбиты. Из машины ничего не пропало. Рядом стоящие авто были целые.

— По словам жильцов ближайших домов, в том месте, где находится стоянка, шел ОМОН со щитами. Я не эксперт, но по повреждению похоже, что ударили по стеклу как будто палкой. Мы позвонили в 102, сообщили о повреждениях и вызвали милицию. Прождали час — по вызову никто не приехал. Позвонили в 102 повторно, сказали, что мы не можем здесь стоять до утра, и спросили, что же нам делать.


Диспетчер объяснила, что задержка из-за того, что сейчас милиция работает в усиленном режиме. Автовладельцам сказали отогнать машину, мол, их вызов зафиксирован, завтра с ними свяжутся.

— Утром с нами никто не связался и я сама снова позвонила в 102, мне ответили: «Обращайтесь в РУВД». Но туда дозвониться было невозможно. Мы зафиксировали на фото и видео все повреждения в машине, и намерены подать заявление в милицию и жалобы в другие инстанции, потому что все произошедшее ненормально. Пусть снимают запись с камер наружного видеонаблюдения и выясняют, кто это сделал.

Андрей уже обратился на СТО, где ему заменили разбитые стекла. Это обошлось автовладельцу в 150 долларов. Кстати, сотрудники сервиса сообщили, что в этот день с разбитыми стеклами в авто после протестов к ним уже приезжали три машины. Кто и когда возместит траты за замену стекол, супруги не знают — их машина застрахована не на КАСКО, поэтому страховщики оплачивать повреждения не будут.

Александр: «В милицию нет желания обращаться»

Во вторник, 11 августа, Александр с женой ехали на машине по проспекту Рокоссовского в сторону магазина «Гиппо». Было видно, что впереди большой затор, поэтому супруги решили развернуться и поехать в обратную сторону.

— Мы двигались в потоке, рядом с нами ехал общественный транспорт. Вдруг раздались выстрелы. После второго в нашей машине лопнуло заднее стекло. Мы очень испугались и поехали домой.

Когда супруги приехали во двор своего дома, то начали рассматривать машину и обнаружили, что кроме разбитого заднего стекла, был разбит фонарь на крышке багажника, а рядом с ним вмятина.

— В фонарь что-то попало, я его еще не разбирал, возможно, что-то обнаружу внутри. Сквозного повреждения кузова нет, похоже, как будто туда попала резиновая пуля, — поделился своими предположениями мужчина.

Машина минчан застрахована не по КАСКО, есть обычный договор гражданской ответственности автовладельца, но они все же хотят позвонить в страховую компанию: вдруг какие-то выплаты им все же положены.

— В милицию жаловаться я не буду — к ним нет доверия, а потому и никакого желания обращаться. К тому же не хочу, чтобы произошедшее выставили так, как будто это все сделали протестующие.

Адвокат: «В любом случае — обращайтесь в милицию»

— В произошедших ситуациях надо официально, с заявлением, обращаться в милицию. Также стоит обратиться в свою страховую компанию, вне зависимости от того, по какой у вас полис — КАСКО или ГО. Это необходимо для того, чтобы там хотя бы зафиксировали факт причинения вреда, — сообщил Сергей Иванов, адвокат юридической консультации «Транспорт и право».

Адвокат отметил, что на данном этапе, пока виновный в причинении вреда не установлен, ни о какой компенсации говорить нельзя. Милиция должна провести расследование, если выяснится, что повреждения в авто были сделаны силовиками, то выплата денег за причиненный ущерб будет зависеть от того, будут ли действия сотрудников признаны законными.

 
 
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Адвокат отметил, что на данном этапе, пока виновный в причинении вреда не установлен, ни о какой компенсации говорить нельзя. Милиция должна провести...
 
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