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Нацбанк: усилились ожидания девальвации, вклады в рублях сокращаются
Источник материала: Myfin
Председатель правления
Об основных тенденциях в экономике
По оценке Нацбанка, деловая активность в Республике Беларусь во втором квартале сократилась. На фоне падения внешнего спроса уменьшились объемы внешней торговли, ухудшилось финансовое состояние предприятий и снизился их платежеспособный спрос.
Замедлился рост денежных доходов населения, изменилось поведение физических лиц на рынке. С одной стороны, уменьшился объем необязательных покупок. В итоге произошло снижение потребительской активности и внутреннего спроса в целом.
С другой стороны, накопление сбережений населением осуществлялось преимущественно в неорганизованной форме и в иностранной
«Весомую поддержку экономике оказывали контрциклические меры, принятые правительством и Национальным банком. В их числе – оптимизация долговой нагрузки на предприятия и население, а также смягчение отдельных пруденциальных требований к банкам. Данные меры ослабляют дезинфляционное воздействие со стороны внутренней экономики», - отметил Павел Каллаур.
Об инфляции
При этом влияние проинфляционных факторов, сформировавшихся в начале года, уменьшается быстрее, чем ожидалось.
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