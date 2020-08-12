Нацбанк: усилились ожидания девальвации, вклады в рублях сокращаются

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Председатель правления Национального банка отметил, что регулятором были учтены принятые решения в стране и мире, складывающиеся ожидания, а также прогнозы относительно будущего развития мировой и региональных экономик. При этом принималась во внимание текущая ситуация на финансовом рынке. Напомним, с 1 июля ставка рефинансирования была снижена с 8% до 7,75% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 9% до 8,75% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 7% до 6,75% годовых.

Об основных тенденциях в экономике

По оценке Нацбанка, деловая активность в Республике Беларусь во втором квартале сократилась. На фоне падения внешнего спроса уменьшились объемы внешней торговли, ухудшилось финансовое состояние предприятий и снизился их платежеспособный спрос.

Замедлился рост денежных доходов населения, изменилось поведение физических лиц на рынке. С одной стороны, уменьшился объем необязательных покупок. В итоге произошло снижение потребительской активности и внутреннего спроса в целом.

С другой стороны, накопление сбережений населением осуществлялось преимущественно в неорганизованной форме и в иностранной валюте . Так, в банках сократились депозиты в белорусских рублях и иностранной валюте. Одновременно население выступало чистым покупателем иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Эти тенденции усилились в последнее время, что свидетельствует о всплеске девальвационных ожиданий. Вместе с тем такая ситуация оценивается нами как временная.

«Весомую поддержку экономике оказывали контрциклические меры, принятые правительством и Национальным банком. В их числе – оптимизация долговой нагрузки на предприятия и население, а также смягчение отдельных пруденциальных требований к банкам. Данные меры ослабляют дезинфляционное воздействие со стороны внутренней экономики», - отметил Павел Каллаур.

Фото: Myfin.by

Об инфляции

При этом влияние проинфляционных факторов, сформировавшихся в начале года, уменьшается быстрее, чем ожидалось.