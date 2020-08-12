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Лукашенко: Основа протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные

12.08.2020 17:02 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

president.gov.by

Президент Беларуси считает, что основу протестующих в стране составляют безработные и люди с криминальным прошлом. Об этом он заявил 12 августа на совещании по актуальным вопросам.

«Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа, - цитирует слова белорусского лидера его пресс-служба. - Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает».

«И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно», - отметил Александр Лукашенко.

На совещании также обсуждались вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ.

 
 
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Президент Беларуси считает, что основу протестующих в стране составляют безработные и люди с криминальным прошлом. Об этом он заявил 12 августа на совещании по...
 
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