|
В ЦУМе неизвестный мужчина распылил газовый баллончик в покупателей
Источник материала: ОНТ
Бытовой конфликт в ЦУМе. Неизвестный мужчина подошёл к семье покупателей и стал распылять газовый баллончик.
На ситуацию быстро отреагировали сотрудники магазина – они вызвали милицию и скорую помощь. В интернете успели появиться фейковые сообщения о том, что торговые залы эвакуируют, а ЦУМ закрывают. Но магазин работает в штатном режиме.
В помещениях усилили вентиляцию, открыли окна, к эвакуации прибегать не пришлось. Все залы магазина оборудованы видеонаблюдением. Личность нападавшего устанавливается.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бытовой конфликт в ЦУМе. Неизвестный мужчина подошёл к семье покупателей и стал распылять газовый баллончик. На ситуацию быстро отреагировали сотрудники магазина...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)