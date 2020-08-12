В ЦУМе неизвестный мужчина распылил газовый баллончик в покупателей

Источник материала: ОНТ

Бытовой конфликт в ЦУМе. Неизвестный мужчина подошёл к семье покупателей и стал распылять газовый баллончик.

На ситуацию быстро отреагировали сотрудники магазина – они вызвали милицию и скорую помощь. В интернете успели появиться фейковые сообщения о том, что торговые залы эвакуируют, а ЦУМ закрывают. Но магазин работает в штатном режиме.

Алексей Сокол, Генеральный директор предприятия «ЦУМ Минск»: «Два ребёнка, муж с женой. Приехали детей одеть в школу именно на наше предприятие. Начиная с улицы к ним начал приставать молодой человек, цепляться и довёл их до предприятия. Достал балончик и распылил с близкого расстояния хозяину семьи в глаза, начал убегать, убегал вверх и распылял баллон».

В помещениях усилили вентиляцию, открыли окна, к эвакуации прибегать не пришлось. Все залы магазина оборудованы видеонаблюдением. Личность нападавшего устанавливается.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram