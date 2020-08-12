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В ЦУМе неизвестный мужчина распылил газовый баллончик в покупателей

12.08.2020 17:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В ЦУМе неизвестный мужчина распылил газовый баллончик в покупателей

Бытовой конфликт в ЦУМе. Неизвестный мужчина подошёл к семье покупателей и стал распылять газовый баллончик.

На ситуацию быстро отреагировали сотрудники магазина – они вызвали милицию и скорую помощь. В интернете успели появиться  фейковые сообщения  о том, что торговые залы эвакуируют, а ЦУМ закрывают. Но магазин работает в штатном режиме. 

Алексей Сокол, Генеральный директор предприятия «ЦУМ Минск»: «Два ребёнка, муж с женой. Приехали детей одеть в школу именно на наше предприятие. Начиная с улицы к ним начал приставать молодой человек, цепляться и довёл их до предприятия. Достал балончик и распылил с близкого расстояния хозяину семьи в глаза, начал убегать, убегал вверх и распылял баллон».

В помещениях усилили вентиляцию, открыли окна, к эвакуации прибегать не пришлось. Все залы магазина оборудованы видеонаблюдением. Личность нападавшего  устанавливается. 

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Теги: Минск
 
 
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Бытовой конфликт в ЦУМе. Неизвестный мужчина подошёл к семье покупателей и стал распылять газовый баллончик. На ситуацию быстро отреагировали сотрудники магазина...
 
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