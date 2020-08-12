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Отделения банков сократили время работы или закрылись на этой неделе. Список обновляется
Источник материала: Myfin
Альфа-Банк
Так,
Банк БелвЭБ
По техническим причинам 12.08.2020 до 18.00 будут работать Сервисные офисы №700 (Заславская, 10) и №725 (Притыцкого 23А, ст. м. Пушкинская) банка
Банк Дабрабыт
В Минске на ул. М.Танка, 10А 10 августа по техническим причинам закрылся офис
Белагропромбанк
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Многие банки сократили время работы своих отделений, офисов в ближайшие дни. Некоторые из них перестали работать. Об этом Myfin.by сообщают в пресс-службах финансовых...
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