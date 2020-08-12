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Отделения банков сократили время работы или закрылись на этой неделе. Список обновляется

12.08.2020 17:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

Альфа-Банк

Так, Альфа-Банк сообщает, что с 11 по 14 августа 2020 года отделения, обменные пункты, офисы продаж и удаленные рабочие места по всей Беларуси работают до 18:00.

Банк БелвЭБ

По техническим причинам 12.08.2020 до 18.00 будут работать Сервисные офисы №700 (Заславская, 10) и №725 (Притыцкого 23А, ст. м. Пушкинская) банка БелВЭБ в Минске.

Банк Дабрабыт

В Минске на ул. М.Танка, 10А 10 августа по техническим причинам закрылся офис Банка Дабрабыт.В Могилеве по тем же причинам с 11 августа прекращает работу банкомат в ТЦ «Белмаркет» по ул. Челюскинцев, 136.

Белагропромбанк

Белагропромбанк с 10.08 по 21.08 сократил время работы ЦБУ №559 в а.г. Лесной до 17.45.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Многие банки сократили время работы своих отделений, офисов в ближайшие дни. Некоторые из них перестали работать. Об этом Myfin.by сообщают в пресс-службах финансовых...
 
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