Отделения банков сократили время работы или закрылись на этой неделе. Список обновляется

Источник материала: Myfin

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Альфа-Банк

Так, Альфа-Банк сообщает, что с 11 по 14 августа 2020 года отделения, обменные пункты, офисы продаж и удаленные рабочие места по всей Беларуси работают до 18:00.

Банк БелвЭБ

По техническим причинам 12.08.2020 до 18.00 будут работать Сервисные офисы №700 (Заславская, 10) и №725 (Притыцкого 23А, ст. м. Пушкинская) банка БелВЭБ в Минске.

Банк Дабрабыт

В Минске на ул. М.Танка, 10А 10 августа по техническим причинам закрылся офис Банка Дабрабыт .В Могилеве по тем же причинам с 11 августа прекращает работу банкомат в ТЦ «Белмаркет» по ул. Челюскинцев, 136.

Белагропромбанк