За участие в несанкционированных акциях неминуемо грозит наказание. Об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях рассказали в прокуратуре области

Источник материала: Вороновская газета





Жителям нашей страны предоставлена возможность выражать свое мнение и гражданскую позицию различными законными способами.

Порядок проведения массовых мероприятий регламентирован законом. Поэтому в настоящее время не следует идти на поводу у так называемых «диванных» блогеров, зачинщиков «мирных акций протеста», которые позиционируют себя разоблачителями власти и пренебрегают при этом не только этическими, но и правовыми нормами.

Любое несоблюдение требований закона о массовых мероприятиях влечет ответственность – административную либо уголовную, как бы не называли такую акцию организаторы.

несанкционированных мероприятиях , следует быть более бдительными, дабы не стать соучастниками правонарушений. За нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, совершенные участником таких мероприятий, наступает ответственность по ч.1 ст.23.34 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа или ареста. Гражданам, не желающим участвовать в, следует быть более бдительными, дабы не стать соучастниками правонарушений. За нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, совершенные участником таких мероприятий, наступает ответственность по ч.1 ст.23.34 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа или ареста.

Некоторые из уже привлеченных к ответственности высказывали недоумение: «Ничего не делал, только стоял среди других…» Но даже и это расценивается законом, как участие в несанкционированном мероприятии.

Более строгое наказание получит гражданин, если он участвовал в такой акции за вознаграждение. По ч. 4 ст. 23.34 КоАП его ожидает штраф до 50 базовых величин или административный арест.

Если же участник так называемой «мирной акции» не подчинился законным требованиям должностных лиц при исполнении ими служебных полномочий, то его действия или бездействие, к примеру, невыполнение требования разойтись, образуют еще один состав административного правонарушения, предусмотренный ст.23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Зачастую организаторы массовых беспорядков используют пассивных наблюдателей в качестве своеобразного инструмента достижения своих целей, учитывая психологию толпы и направляя ее стихийное поведение в необходимое им русло.

Между тем за совершение преступлений против государства, порядка управления и общественной безопасности Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает строгие меры ответственности.

Так, организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти на основании ч.1 ст. 293 УК неминуемо повлечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, а участие в совершении таких действий — в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Если при проведении массовых мероприятий с нарушением установленного порядка по неосторожности наступит гибель людей, причинение тяжких телесных повреждений одному или нескольким лицам или причинение ущерба в крупном размере, то в соответствии со ст.3693 УК за такие деяния назначат наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишения свободы на тот же срок.

За организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, если они будут связаны с неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекут нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций грозит лишение свободы на срок до 3 лет (ст. 342 УК).

Суровые меры ответственности вплоть до лишения свободы могут быть назначены за сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка (ст.363 УК), а также за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности (ст.364 УК).

Случаи публичных призывов к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, измене государству, совершению акта терроризма или диверсии, иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, являются основаниями для уголовной ответственности по ст. 361 УК. За перечисленные действия, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет, предусмотрена безальтернативная уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Служба информации прокуратуры Гродненской области

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