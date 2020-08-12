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«Не могут белорусы стрелять в своих граждан». Случчанка рассказала, как стала участницей акции протеста в Минске

12.08.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Не могут белорусы стрелять в своих граждан». Случчанка рассказала, как стала участницей акции протеста в Минске
Иллюстративное фото: 44.ua

О провокаторах, жадных таксистах и отношении милиции и ОМОНА к протестующим. Случчанка рассказала SlutskGorod, как стала участницей акции протеста в Минске.

Год назад Наталье (имя изменено по просьбе героя) нашла для себя работу с проживанием в Минске. Каждые выходные она возвращается домой, где её ждут муж и дочь. В день после выборов, 10 августа, случчанка с тревогой ехала на работу, ведь знала - в столице неспокойно. Об этом ей сообщила коллега из Минска.

- Я уверена, никто тогда не думал, что ОМОН будет стрелять. И ехать в Минск было немного страшно, - говорит Наталья. – На въезде в город стояли несколько постов ГАИ, и утром обстановка была спокойной. Тогда я думала, что ночные столкновения не продолжатся. Но, как оказалось, сильно ошиблась.  

О новых протестных акциях случчанке рассказали на работе. Говорит, что решила не оставаться в стороне, а ехать в центр Минска, чтобы выразить солидарность с протестующими. По окончании рабочего дня Наталья вместе с двумя коллегами отправилась на проспект Независимости. По её словам, некоторые улицы в то время уже были перекрыты силовиками, и добраться до нужно места можно было только пешком.

- Пока шли, мимо нас проезжали машины с открытыми окнами, из которых торчали руки с белыми ленточками на запястье, по городу ходили люди с флагами БЧБ. Почти из каждого автомобиля играла песня Цоя «Перемен». Было невероятно много людей, большинство в возрасте до 30 лет, и реже более старшее поколение. Все хлопали, скандировали и снимали видео на телефоны стояли в основном на обочинах.

«Не могут белорусы стрелять в своих граждан». Случчанка рассказала, как стала участницей акции протеста в Минске

Фото: newsa4.ru

Случчанка рассказывает, что в толпе находились и провокаторы, которые выходили на проезжую часть, останавливали машины. В большинстве своём именно эти люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Совсем скоро на проспекте появился ОМОН.

- Силовики оттесняли прохожих, а в паре метров от нас избивали дубинками мирных людей. Я снимала происходящее на видео, когда они в нашу сторону побежали. От страха я, как и остальные, тоже побежала. Помню девушку лет 19-ти , которая снимала на телефон, так в её сторону несколько силовиков кинулись. А когда она выбежала на дорогу, за ней на гражданской машине погнался один из сотрудников. Никто не знал его намерений, поэтом было очень страшно. Толпа кричала: «Людей давят! Людей давят!». Но девушке удалось убежать.

Случчанка вспоминает, что тем вечером видела много избитых молодых людей, говорит, из них никто не был пьян. По её словам, сотрудники ГАИ и милиционеры протестующих не трогали, стояли, «как роботы» и передавали по рации, кого нужно задержать. Она уверена, что в людей стреляли не белорусы, а наёмные силовики.

«Не могут белорусы стрелять в своих граждан». Случчанка рассказала, как стала участницей акции протеста в Минске

Фото: gs.by

- Нет, что это не наши ребята. Не могут белорусы стрелять в своих граждан. Я видела, как привозили молоденьких парней, видимо срочников. Они выпрыгивали из машины, спотыкались и падали. Шли по дороге только со щитами и дубинками. Да разве они смогут в людей стрелять? Нет, это не наши парни.

Домой Наталья с подругами поехали ближе к двум часам ночи. Говорит, что вызвать Яндекс такси не получалось из-за отсутствия интернета, поэтому пришлось идти на станцию Дружная, где обычно стоят таксисты.

- Самое возмутительное, что водители той ночью в несколько раз завысили ценник. Интернета нет, поэтому просили кто 50 рублей за поездку до дома, кто 40, - возмущается девушка.- Именно сейчас мы должны помогать друг другу, и очень жаль, что не все понимают происходящего. Да и не все знают, ведь по телевизору этого не покажут.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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О провокаторах, жадных таксистах и отношении милиции и ОМОНА к протестующим. Случчанка рассказала, как стала участницей акции протеста в Минске.
 
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