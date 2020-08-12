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Минчане могут обменять чеки «Имущество» на акции предприятий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В список входят 7 субъектов с долей Минска – это три предприятия торговли и четыре строительства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Обмену подлежат чеки, начисленные лично гражданину или подаренные близкими родственниками, но не более 250 штук. Обменять их можно в подразделениях «Беларусбанка», которые совершают данную операцию.
Ирина Васильева, главный специалист Комитета государственного имущества Мингорисполкома:
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Новости Беларуси. В список входят 7 субъектов с долей Минска – это три предприятия торговли и четыре строительства, сообщили в программе «Столичные подробности»...
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