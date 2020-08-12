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Минчане могут обменять чеки «Имущество» на акции предприятий

12.08.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В список входят 7 субъектов с долей Минска  это три предприятия торговли и четыре строительства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане могут обменять чеки «Имущество» на акции предприятий

Обмену подлежат чеки, начисленные лично гражданину или подаренные близкими родственниками, но не более 250 штук. Обменять их можно в подразделениях «Беларусбанка», которые совершают данную операцию. 

Минчане могут обменять чеки «Имущество» на акции предприятий

Ирина Васильева, главный специалист Комитета государственного имущества Мингорисполкома:
Когда гражданин приходит в «Беларусбанк» и обменивает свои чеки «Имущество» на акции, он становится акционером данного общества. Он имеет право участвовать в работе данного общества и получать прибыль в виде дивидендов.

Минчане могут обменять чеки «Имущество» на акции предприятий

С полным списком предприятий можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома. 

Люди в материале: Ирина Васильева

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В список входят 7 субъектов с долей Минска – это три предприятия торговли и четыре строительства, сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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