Травмирование пятилетней девочки в Гродно: милиция проводит проверку

Источник материала: ОНТ

УВД Гродненского облисполкома проводит проверку по факту травмирования пятилетней девочки. Об этом сообщается на сайте УВД.

В настоящее время милиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Также автомобилистов попросили учитывать ситуацию на дорогах и события в городе.

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