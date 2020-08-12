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Травмирование пятилетней девочки в Гродно: милиция проводит проверку
Источник материала: ОНТ
УВД Гродненского облисполкома проводит проверку по факту травмирования пятилетней девочки. Об этом
В настоящее время милиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Также автомобилистов попросили учитывать ситуацию на дорогах и события в городе.
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УВД Гродненского облисполкома проводит проверку по факту травмирования пятилетней девочки. Об этом сообщается на сайте УВД. В настоящее время милиция выясняет...
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