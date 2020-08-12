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Травмирование пятилетней девочки в Гродно: милиция проводит проверку

12.08.2020 18:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Травмирование пятилетней девочки в Гродно: милиция проводит проверку

УВД Гродненского облисполкома проводит проверку по факту травмирования пятилетней девочки. Об этом сообщается на сайте УВД.

В настоящее время милиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Также автомобилистов попросили учитывать ситуацию на дорогах и события в городе.

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УВД Гродненского облисполкома проводит проверку по факту травмирования пятилетней девочки. Об этом сообщается на сайте УВД. В настоящее время милиция выясняет...
 
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