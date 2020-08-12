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Более ста CEO, инвесторов, разработчиков призывают остановить насилие

12.08.2020 18:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

dev.by публикует открытое письмо, которое составили основатели, руководители, а также сотрудники белорусских ИТ-компаний. Подписи еще собирают, можно подписываться в комментариях под текстом на dev.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В последние месяцы мы наблюдаем раскручивание спирали насилия. Избирателями и наблюдателями зафиксированы многочисленные нарушения, указывающие на фальсификацию результатов выборов. Мы предполагаем, что выборы президента Республики Беларусь были сфальсифицированы. Задержаны и осуждены тысячи людей. Мирные акции протеста разгоняются с неадекватным применением силы. Обычных людей задерживают без всякого повода, избивают и арестовывают. Несколько дней у всей страны был ограничен доступ к сети интернет.

Любому здравомыслящему человеку больно на это смотреть. Работать в таких условиях крайне тяжело.

Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости.

В ближайшее время мы начнем наблюдать массовый отток специалистов за рубеж, открытие офисов в соседних странах, замедление темпов роста IT-сектора, уменьшение инвестиций в белорусские IT-компании, уменьшение налоговых поступлений. Есть риск за короткое время перечеркнуть все достижения в сфере высоких технологий.

Процесс еще обратим. Мы призываем государственные органы:

  1. Остановить насилие в отношении мирных граждан и убрать атмосферу страха с улиц.
  2. Освободить всех политзаключенных и задержанных.
  3. Провести новые прозрачные выборы Президента Республики Беларусь.
  4. Обеспечить граждан Республики Беларусь свободным доступом к информации.

Список подписавшихся (на 15.00 12 августа)

  • Михаил Дубаков — основатель Fibery
  • Вадим Гайдукевич — сооснователь Fibery
  • Андрей Михайленко — сооснователь и CEO Targetprocess
  • Олег Серяга — сооснователь Targetprocess
  • Евгений Хасеневич — сооснователь Targetprocess
  • Виктор Хаменок — основатель и директор Rozum Robotics
  • Евгений Бессчастнов — директор Blinger
  • Михаил Румянцев — управляющий директор Founders.ai
  • Воронецкий Руслан — основатель и директор PERK-CARD
  • Герман Полещук — директор SLON Media
  • Николай Томашевич — директор PRAS
  • Роман Пахолков — основатель Promwad
  • Дмитрий Блищик — основатель Mitrix Technology
  • Дмитрий Суслов — основатель Vigbo
  • Кирилл Чикеюк — сооснователь Kino-mo Technologies
  • Дарья Данилова — сооснователь и CEO Rocketdata.io
  • Михаил Кулаков — сооснователь Everhour
  • Сергей Староверов — сооснователь Everhour
  • Юрий Толочко — сооснователь Everhour
  • Алексей Вершалович — сооснователь и директор Brimit
  • Каешко Никита — сооснователь Grinteq
  • Андрей Журавский — сооснователь Brimit
  • Илья Гец — сооснователь 69pixels
  • Алексей Бавдей — сооснователь 69pixels
  • Александр Мельченко — сооснователь Orangesoft
  • Виктор Лаврентьев — сооснователь Orangesoft
  • Дановский Константин — сооснователь Akveo
  • Луговский Владимир — сооснователь Akveo
  • Валерий Остринский — член правления сети бизнес-ангелов AngelsBand
  • Мария Лемеза — член сети бизнес-ангелов
  • Лида Матвеева — председатель Angels Band
  • Антон Шалейников — сооснователь DashBouquet
  • Дмитрий Будько — сооснователь DashBouquet
  • Сергей Борисюк — сооснователь PandaDoc
  • Класинский Виктор — руководитель отдела DevOps Profitero
  • Гриб Андрей — веб-разработчик АрмадаЛабс
  • Михаил Темников — IT-предприниматель
  • Алексей Козич — разработчик Flo
  • Денис Романовский — deputy CTO, SoftSwiss
  • Вера Решетина — директор Workee
  • Томашевич Евгений — основатель SpurIT
  • Тимофей Липский — СЕО RocketBody
  • Абрамчук Максим — технический директор Storyline
  • Казаков Евгений — CEO profito.by (ООО «ЭнироДэв»)
  • Прудников Владислав — CEO и сооснователь Sheep Apps
  • Мкртычян Алексей — директор ООО «Эпика Девелопмент»
  • Иван Веденин — автор подкаста ITSTARTS, сооснователь Synpatic
  • Тимофей Величко — основатель carShare, разработчик в EIS
  • Сергей Лакишик — сооснователь Grinteq
  • Таня Маринич — основатель и СЕО Имагуру Стартап-хаб
  • Лев Матвеев — руководитель SearchInform
  • Владимир Сержанович — основатель Cashew
  • Елена Соколова — основатель ООО «Интернет вещей»
  • Оксана Костикова — IT-предприниматель, автор проекта по подбору IT-персонала OK see
  • Дмитрий Липницкий — сооснователь и СЕО Gismart
  • Александр Гедранович — CTO, Co-Founder, EPICA / ООО «Эпика Девелопмент»
  • Алексей Щурко — сооснователь Gurtam
  • Шкор Алексей — сооснователь DEIP
  • Алексей Минчук — CEO Fasol.app
  • Денис Корхов — основатель DiscreteMind
  • Царик Егор — сооснователь DEIP
  • Галуза Сергей — основатель AIS Novations
  • Алексей Кулик — сооснователь DEIP
  • Громак Федор — основатель и директор ExtBel
  • Георгий Оков — CTO, Co-Founder в Track-POD
  • Андрей Батурин — CEO, Co-Founder в Track-POD
  • Александр Мартинкевич — IT-предприниматель
  • Евгений Серко — IT-предприниматель, автор проекта Coffee Minsk
  • Хотяшов Александр — автор проекта GMoney
  • Сергей Атанасов — ИТ-предприниматель, сооснователь компании LOVATA
  • Адара Белая — IT-предприниматель, сооснователь проекта Subaba
  • Кирилл Григорчук --руководитель Digital Forest
  • Андрей Недбальский — IT-предприниматель
  • Андрей Терехин — Сo-owner AGENTE
  • Юрий Назарчук — CTO в HanseCom BY
  • Евгений Коваленко — коммерческий директоры Rozum Robotics
  • Евгений Бодунов — директор «Мобильные карты»
  • Alexander Sergeev — основатель Hygger.io
  • Денис Потрубейко — основатель iMarketer.by
  • Александр Скоробогатько — директор, КАСТОМЕРТАЙМЗ Беларусь
  • Андрей Шабан — основатель и директор Fresh Lime Soft
  • Яворчук Василий — основатель и директор Exposit, Wizart
  • Пугачев Артем — директор Мобеклс
  • Артем Наумов — CEO, Just Reserve
  • Костенко Илья — основатель и CEO в Videpix
  • Александр Борсук — соооснователь VibroBox
  • Олег Тихонов — CEO Eightydays.me
  • Сергей Лавриненко — автор телеграм канала «Колонка Некодера», CEO Salary2.me
  • Антон Журавский — сооснователь On The Spot Development
  • Илья Лащ — deputy CEO, Fusiontech
  • Белый Павел — IT-предприниматель, автор проекта Subab
  • Лебедев Алексей — основатель и CEO ConnectOne
  • Грамович Матвей — сооснователь и CEO Noirix
  • Вадим Скротский — основатель и CEO, SKDO Systems
  • Валерий Белозёров — сооснователь и CDO, SKDO Systems
  • Елена Шкарубо — основатель и CEO @ MeetnGreetMe.com
  • Ярмошук Дмитрий — CEO FeelQueen
  • Лычковский Александр — CEO, Steinpilz Bel
  • Дмитрий Зотов — сооснователь и технический директор компании Affise
  • Станислав Кузьма — сооснователь UseResponse
  • Павел Шинкевич — основатель Экскаватор Ру, ООО «Онлайн Медиа»
  • Евгений Гуринович — основатель и CEO в Parsers
  • Михаил Лепшей — основатель и CEO, Lepshey
  • Гловацкий Михаил, CEO @ Stark Games
  • Бутько Юрий, сооснователь @ Stark Games
  • Миронов Константин, сооснователь @ Stark Games
  • Сергей Добродей — разработчик Softswiss
  • Надзея Рыбакова — дата архітэкт, Apalon
  • Чернявская Екатерина — тестировщик в EIS
  • Ладорная Анна — программист, Rozum Robotics
  • Литвинко Павел — Product Manager в Lingvanex, сооснователь Voody.co
  • Дедкова Татьяна — дата инженер, Apalon
  • Субоч Жанна — Operations Director в DataRobot
  • Судьев Игорь — CIO ООО «Ай-топ технолоджи»
  • Артур Турчин — СТО Artox Lab
  • Алексей Романов — тимлид в Wargaming
  • Егор Илларионов — Project Manager — Gicsoft
  • Егор Малютин — VP of Engineering в Inspectorio
  • Горбач Александр — начальник сектора в ООО «ПассатИнновации»
  • Игорь Татарников — разработчик, iTechArt Group
  • Василевский Максим — разработчик, Ciklum
  • Виталий Федоров — Devops engineer, Globant
  • Елизавета Довгалова — Product Designer, colada ag
  • Алина Ларичева — QA Engineer/Team Lead, EliNext
  • Сергей Добродей — Software Engineer, Softswis
  • Гашкова Наталия — Scrum Master, ItechArt
  • Дмитрий Самаль — доцент БГУИР/БГТУ, ФКСИС/ФИТ
  • Александр Клименков — разработчик, XB Software
  • Чернов Антон — Software Engineer, Intergiro
  • Петкевич Виталий — IT-предприниматель
  • Роман Яковук — Salesforce-разработчик, VRP Consulting
  • Алексей Радевич — разработчик, Deltatre
  • Александр Булова — Software Engineer, Andersen
  • Мікіта Геер — Software Engineer, AlgoSec
  • Ермолаев Игорь — разработчик в Synesis
  • Терехов Сергей — Exadel
  • Илья Тороп — разработчкик, Track-POD
  • Байгот Евгений — разработчик, Track-POD
  • Тихонов Владимир — разработчик, On The Spot Development
  • Зюсько Кирилл — Lead Software Engineer, iTechArt Group
  • Артур Кипель — algorithm developer, Teslasuit
  • Евгений Зенькевич — разработчик, Easybrain
  • Ермаковец Иван — Software Engineer, Oxagile
  • Нечай Дмитрий — инженер-разработчик, Geomotiv
  • Андрей Кунцевич — IT-предприниматель
  • Зоя Дыдо — разработчик, XB Software
  • Никита Щетько — Lead FrontEnd, InToSoft
  • Ивушкин Алексей — Head of BI, Gismart
  • Сергей Карпук — QA, Brimit
  • Мальцева Ольга — рекрутер, iTechArt
  • Константин Малицкий — BD manager в IGG
  • Вадим Шендер — software architect в PandaDoc
  • Константин (Келлер) Чибриков-- Head of AI @ Wargaming
  • Александр Вергейчик — Head of marketing в Brimit
  • Денис Сокол — разработчик iTechArt
  • Виталий Бутома — DevOps Engineer, DataMola
  • Шохан Александра — Mobile QA Engineer, Intergiro
  • Ирина Барадынцева — разработчик, EPAM
  • Владислав Антипин — PM-BA, iTechArt Group
  • Марецкий Дмитрий — Automation QA Engineer, Godel Technologies
  • Мария Гоенко — Frontend Developer, Gurtam
  • Владислав Гоенко — Data Scientist, Gismart
  • Ткаченко Игорь — продакт менеджер, Onde
  • Короткин Дмитрий — QA Lead, Intergiro
  • Эльвира Бурчик — Production Engineer, Shopify
  • Хомич Виталий — QA Engineer, Veraxen
  • Жук Константин — Unity Developer, Easybrain
  • Дмитрий Дудин — XB Software
  • Борисенок Ольга — бизнес-аналитик Intergiro
  • Александр Крахотко — проектный аналитик, Топ Софт
  • Кривенко Владимир — руководитель проектов в Fast Rope Labs
  • Дарья Зайцева — разработчик, Easybrain
  • Ян Орещенков — CTO CactusSoft
  • Третьяк Евгений — Software Engineer, Seavus
  • Иван Левченко — IT-предприниматель
  • Елизавета Горинова — Product Owner, GicSoft
  • Кутузов Михаил — разработчик SoftSwiss
  • Степан Береснев — разработчик, On The Spot Development
  • Александр Голубович — менеджер проектов, Easybrain
  • Циунель Екатерина — QA, Easybrain
  • Лапковская Наталья — Video Production Lead, Easybrain

 
 
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dev.by публикует открытое письмо, которое составили основатели, руководители, а также сотрудники белорусских ИТ-компаний.
 
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