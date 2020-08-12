Более ста CEO, инвесторов, разработчиков призывают остановить насилие

Источник материала: Tut.by

dev.by публикует открытое письмо, которое составили основатели, руководители, а также сотрудники белорусских ИТ-компаний. Подписи еще собирают, можно подписываться в комментариях под текстом на dev.by.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В последние месяцы мы наблюдаем раскручивание спирали насилия. Избирателями и наблюдателями зафиксированы многочисленные нарушения, указывающие на фальсификацию результатов выборов. Мы предполагаем, что выборы президента Республики Беларусь были сфальсифицированы. Задержаны и осуждены тысячи людей. Мирные акции протеста разгоняются с неадекватным применением силы. Обычных людей задерживают без всякого повода, избивают и арестовывают. Несколько дней у всей страны был ограничен доступ к сети интернет.

Любому здравомыслящему человеку больно на это смотреть. Работать в таких условиях крайне тяжело.

Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости.

В ближайшее время мы начнем наблюдать массовый отток специалистов за рубеж, открытие офисов в соседних странах, замедление темпов роста IT-сектора, уменьшение инвестиций в белорусские IT-компании, уменьшение налоговых поступлений. Есть риск за короткое время перечеркнуть все достижения в сфере высоких технологий.

Процесс еще обратим. Мы призываем государственные органы:

Остановить насилие в отношении мирных граждан и убрать атмосферу страха с улиц. Освободить всех политзаключенных и задержанных. Провести новые прозрачные выборы Президента Республики Беларусь. Обеспечить граждан Республики Беларусь свободным доступом к информации.

Список подписавшихся (на 15.00 12 августа)

Михаил Дубаков — основатель Fibery

Вадим Гайдукевич — сооснователь Fibery

Андрей Михайленко — сооснователь и CEO Targetprocess

Олег Серяга — сооснователь Targetprocess

Евгений Хасеневич — сооснователь Targetprocess

Виктор Хаменок — основатель и директор Rozum Robotics

Евгений Бессчастнов — директор Blinger

Михаил Румянцев — управляющий директор Founders.ai

Воронецкий Руслан — основатель и директор PERK-CARD

Герман Полещук — директор SLON Media

Николай Томашевич — директор PRAS

Роман Пахолков — основатель Promwad

Дмитрий Блищик — основатель Mitrix Technology

Дмитрий Суслов — основатель Vigbo

Кирилл Чикеюк — сооснователь Kino-mo Technologies

Дарья Данилова — сооснователь и CEO Rocketdata.io

Михаил Кулаков — сооснователь Everhour

Сергей Староверов — сооснователь Everhour

Юрий Толочко — сооснователь Everhour

Алексей Вершалович — сооснователь и директор Brimit

Каешко Никита — сооснователь Grinteq

Андрей Журавский — сооснователь Brimit

Илья Гец — сооснователь 69pixels

Алексей Бавдей — сооснователь 69pixels

Александр Мельченко — сооснователь Orangesoft

Виктор Лаврентьев — сооснователь Orangesoft

Дановский Константин — сооснователь Akveo

Луговский Владимир — сооснователь Akveo

Валерий Остринский — член правления сети бизнес-ангелов AngelsBand

Мария Лемеза — член сети бизнес-ангелов

Лида Матвеева — председатель Angels Band

Антон Шалейников — сооснователь DashBouquet

Дмитрий Будько — сооснователь DashBouquet

Сергей Борисюк — сооснователь PandaDoc

Класинский Виктор — руководитель отдела DevOps Profitero

Гриб Андрей — веб-разработчик АрмадаЛабс

Михаил Темников — IT-предприниматель

Алексей Козич — разработчик Flo

Денис Романовский — deputy CTO, SoftSwiss

Вера Решетина — директор Workee

Томашевич Евгений — основатель SpurIT

Тимофей Липский — СЕО RocketBody

Абрамчук Максим — технический директор Storyline

Казаков Евгений — CEO profito.by (ООО «ЭнироДэв»)

Прудников Владислав — CEO и сооснователь Sheep Apps

Мкртычян Алексей — директор ООО «Эпика Девелопмент»

Иван Веденин — автор подкаста ITSTARTS, сооснователь Synpatic

Тимофей Величко — основатель carShare, разработчик в EIS

Сергей Лакишик — сооснователь Grinteq

Таня Маринич — основатель и СЕО Имагуру Стартап-хаб

Лев Матвеев — руководитель SearchInform

Владимир Сержанович — основатель Cashew

Елена Соколова — основатель ООО «Интернет вещей»

Оксана Костикова — IT-предприниматель, автор проекта по подбору IT-персонала OK see

Дмитрий Липницкий — сооснователь и СЕО Gismart

Александр Гедранович — CTO, Co-Founder, EPICA / ООО «Эпика Девелопмент»

Алексей Щурко — сооснователь Gurtam

Шкор Алексей — сооснователь DEIP

Алексей Минчук — CEO Fasol.app

Денис Корхов — основатель DiscreteMind

Царик Егор — сооснователь DEIP

Галуза Сергей — основатель AIS Novations

Алексей Кулик — сооснователь DEIP

Громак Федор — основатель и директор ExtBel

Георгий Оков — CTO, Co-Founder в Track-POD

Андрей Батурин — CEO, Co-Founder в Track-POD

Александр Мартинкевич — IT-предприниматель

Евгений Серко — IT-предприниматель, автор проекта Coffee Minsk

Хотяшов Александр — автор проекта GMoney

Сергей Атанасов — ИТ-предприниматель, сооснователь компании LOVATA

Адара Белая — IT-предприниматель, сооснователь проекта Subaba

Кирилл Григорчук --руководитель Digital Forest

Андрей Недбальский — IT-предприниматель

Андрей Терехин — Сo-owner AGENTE

Юрий Назарчук — CTO в HanseCom BY

Евгений Коваленко — коммерческий директоры Rozum Robotics

Евгений Бодунов — директор «Мобильные карты»

Alexander Sergeev — основатель Hygger.io

Денис Потрубейко — основатель iMarketer.by

Александр Скоробогатько — директор, КАСТОМЕРТАЙМЗ Беларусь

Андрей Шабан — основатель и директор Fresh Lime Soft

Яворчук Василий — основатель и директор Exposit, Wizart

Пугачев Артем — директор Мобеклс

Артем Наумов — CEO, Just Reserve

Костенко Илья — основатель и CEO в Videpix

Александр Борсук — соооснователь VibroBox

Олег Тихонов — CEO Eightydays.me

Сергей Лавриненко — автор телеграм канала «Колонка Некодера», CEO Salary2.me

Антон Журавский — сооснователь On The Spot Development

Илья Лащ — deputy CEO, Fusiontech

Белый Павел — IT-предприниматель, автор проекта Subab

Лебедев Алексей — основатель и CEO ConnectOne

Грамович Матвей — сооснователь и CEO Noirix

Вадим Скротский — основатель и CEO, SKDO Systems

Валерий Белозёров — сооснователь и CDO, SKDO Systems

Елена Шкарубо — основатель и CEO @ MeetnGreetMe.com

Ярмошук Дмитрий — CEO FeelQueen

Лычковский Александр — CEO, Steinpilz Bel

Дмитрий Зотов — сооснователь и технический директор компании Affise

Станислав Кузьма — сооснователь UseResponse

Павел Шинкевич — основатель Экскаватор Ру, ООО «Онлайн Медиа»

Евгений Гуринович — основатель и CEO в Parsers

Михаил Лепшей — основатель и CEO, Lepshey

Гловацкий Михаил, CEO @ Stark Games

Бутько Юрий, сооснователь @ Stark Games

Миронов Константин, сооснователь @ Stark Games

Сергей Добродей — разработчик Softswiss

Надзея Рыбакова — дата архітэкт, Apalon

Чернявская Екатерина — тестировщик в EIS

Ладорная Анна — программист, Rozum Robotics

Литвинко Павел — Product Manager в Lingvanex, сооснователь Voody.co

Дедкова Татьяна — дата инженер, Apalon

Субоч Жанна — Operations Director в DataRobot

Судьев Игорь — CIO ООО «Ай-топ технолоджи»

Артур Турчин — СТО Artox Lab

Алексей Романов — тимлид в Wargaming

Егор Илларионов — Project Manager — Gicsoft

Егор Малютин — VP of Engineering в Inspectorio

Горбач Александр — начальник сектора в ООО «ПассатИнновации»

Игорь Татарников — разработчик, iTechArt Group

Василевский Максим — разработчик, Ciklum

Виталий Федоров — Devops engineer, Globant

Елизавета Довгалова — Product Designer, colada ag

Алина Ларичева — QA Engineer/Team Lead, EliNext

Сергей Добродей — Software Engineer, Softswis

Гашкова Наталия — Scrum Master, ItechArt

Дмитрий Самаль — доцент БГУИР/БГТУ, ФКСИС/ФИТ

Александр Клименков — разработчик, XB Software

Чернов Антон — Software Engineer, Intergiro

Петкевич Виталий — IT-предприниматель

Роман Яковук — Salesforce-разработчик, VRP Consulting

Алексей Радевич — разработчик, Deltatre

Александр Булова — Software Engineer, Andersen

Мікіта Геер — Software Engineer, AlgoSec

Ермолаев Игорь — разработчик в Synesis

Терехов Сергей — Exadel

Илья Тороп — разработчкик, Track-POD

Байгот Евгений — разработчик, Track-POD

Тихонов Владимир — разработчик, On The Spot Development

Зюсько Кирилл — Lead Software Engineer, iTechArt Group

Артур Кипель — algorithm developer, Teslasuit

Евгений Зенькевич — разработчик, Easybrain

Ермаковец Иван — Software Engineer, Oxagile

Нечай Дмитрий — инженер-разработчик, Geomotiv

Андрей Кунцевич — IT-предприниматель

Зоя Дыдо — разработчик, XB Software

Никита Щетько — Lead FrontEnd, InToSoft

Ивушкин Алексей — Head of BI, Gismart

Сергей Карпук — QA, Brimit

Мальцева Ольга — рекрутер, iTechArt

Константин Малицкий — BD manager в IGG

Вадим Шендер — software architect в PandaDoc

Константин (Келлер) Чибриков-- Head of AI @ Wargaming

Александр Вергейчик — Head of marketing в Brimit

Денис Сокол — разработчик iTechArt

Виталий Бутома — DevOps Engineer, DataMola

Шохан Александра — Mobile QA Engineer, Intergiro

Ирина Барадынцева — разработчик, EPAM

Владислав Антипин — PM-BA, iTechArt Group

Марецкий Дмитрий — Automation QA Engineer, Godel Technologies

Мария Гоенко — Frontend Developer, Gurtam

Владислав Гоенко — Data Scientist, Gismart

Ткаченко Игорь — продакт менеджер, Onde

Короткин Дмитрий — QA Lead, Intergiro

Эльвира Бурчик — Production Engineer, Shopify

Хомич Виталий — QA Engineer, Veraxen

Жук Константин — Unity Developer, Easybrain

Дмитрий Дудин — XB Software

Борисенок Ольга — бизнес-аналитик Intergiro

Александр Крахотко — проектный аналитик, Топ Софт

Кривенко Владимир — руководитель проектов в Fast Rope Labs

Дарья Зайцева — разработчик, Easybrain

Ян Орещенков — CTO CactusSoft

Третьяк Евгений — Software Engineer, Seavus

Иван Левченко — IT-предприниматель

Елизавета Горинова — Product Owner, GicSoft

Кутузов Михаил — разработчик SoftSwiss

Степан Береснев — разработчик, On The Spot Development

Александр Голубович — менеджер проектов, Easybrain

Циунель Екатерина — QA, Easybrain

Лапковская Наталья — Video Production Lead, Easybrain