Более ста CEO, инвесторов, разработчиков призывают остановить насилие

dev.by публикует открытое письмо, которое составили основатели, руководители, а также сотрудники белорусских ИТ-компаний. Подписи еще собирают, можно подписываться в комментариях под текстом на dev.by.
«В последние месяцы мы наблюдаем раскручивание спирали насилия. Избирателями и наблюдателями зафиксированы многочисленные нарушения, указывающие на фальсификацию результатов выборов. Мы предполагаем, что выборы президента Республики Беларусь были сфальсифицированы. Задержаны и осуждены тысячи людей. Мирные акции протеста разгоняются с неадекватным применением силы. Обычных людей задерживают без всякого повода, избивают и арестовывают. Несколько дней у всей страны был ограничен доступ к сети интернет.
Любому здравомыслящему человеку больно на это смотреть. Работать в таких условиях крайне тяжело.
Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости.
В ближайшее время мы начнем наблюдать массовый отток специалистов за рубеж, открытие офисов в соседних странах, замедление темпов роста IT-сектора, уменьшение инвестиций в белорусские IT-компании, уменьшение налоговых поступлений. Есть риск за короткое время перечеркнуть все достижения в сфере высоких технологий.
Процесс еще обратим. Мы призываем государственные органы:
Остановить насилие в отношении мирных граждан и убрать атмосферу страха с улиц.
Освободить всех политзаключенных и задержанных.
Провести новые прозрачные выборы Президента Республики Беларусь.
Обеспечить граждан Республики Беларусь свободным доступом к информации.
Список подписавшихся (на 15.00 12 августа)
Михаил Дубаков — основатель Fibery
Вадим Гайдукевич — сооснователь Fibery
Андрей Михайленко — сооснователь и CEO Targetprocess
Олег Серяга — сооснователь Targetprocess
Евгений Хасеневич — сооснователь Targetprocess
Виктор Хаменок — основатель и директор Rozum Robotics
Евгений Бессчастнов — директор Blinger
Михаил Румянцев — управляющий директор Founders.ai
Воронецкий Руслан — основатель и директор PERK-CARD
Герман Полещук — директор SLON Media
Николай Томашевич — директор PRAS
Роман Пахолков — основатель Promwad
Дмитрий Блищик — основатель Mitrix Technology
Дмитрий Суслов — основатель Vigbo
Кирилл Чикеюк — сооснователь Kino-mo Technologies
Дарья Данилова — сооснователь и CEO Rocketdata.io
Михаил Кулаков — сооснователь Everhour
Сергей Староверов — сооснователь Everhour
Юрий Толочко — сооснователь Everhour
Алексей Вершалович — сооснователь и директор Brimit
Каешко Никита — сооснователь Grinteq
Андрей Журавский — сооснователь Brimit
Илья Гец — сооснователь 69pixels
Алексей Бавдей — сооснователь 69pixels
Александр Мельченко — сооснователь Orangesoft
Виктор Лаврентьев — сооснователь Orangesoft
Дановский Константин — сооснователь Akveo
Луговский Владимир — сооснователь Akveo
Валерий Остринский — член правления сети бизнес-ангелов AngelsBand
Мария Лемеза — член сети бизнес-ангелов
Лида Матвеева — председатель Angels Band
Антон Шалейников — сооснователь DashBouquet
Дмитрий Будько — сооснователь DashBouquet
Сергей Борисюк — сооснователь PandaDoc
Класинский Виктор — руководитель отдела DevOps Profitero
Гриб Андрей — веб-разработчик АрмадаЛабс
Михаил Темников — IT-предприниматель
Алексей Козич — разработчик Flo
Денис Романовский — deputy CTO, SoftSwiss
Вера Решетина — директор Workee
Томашевич Евгений — основатель SpurIT
Тимофей Липский — СЕО RocketBody
Абрамчук Максим — технический директор Storyline
Казаков Евгений — CEO profito.by (ООО «ЭнироДэв»)
Прудников Владислав — CEO и сооснователь Sheep Apps
Мкртычян Алексей — директор ООО «Эпика Девелопмент»
Иван Веденин — автор подкаста ITSTARTS, сооснователь Synpatic
Тимофей Величко — основатель carShare, разработчик в EIS
Сергей Лакишик — сооснователь Grinteq
Таня Маринич — основатель и СЕО Имагуру Стартап-хаб
Лев Матвеев — руководитель SearchInform
Владимир Сержанович — основатель Cashew
Елена Соколова — основатель ООО «Интернет вещей»
Оксана Костикова — IT-предприниматель, автор проекта по подбору IT-персонала OK see
Дмитрий Липницкий — сооснователь и СЕО Gismart
Александр Гедранович — CTO, Co-Founder, EPICA / ООО «Эпика Девелопмент»
Алексей Щурко — сооснователь Gurtam
Шкор Алексей — сооснователь DEIP
Алексей Минчук — CEO Fasol.app
Денис Корхов — основатель DiscreteMind
Царик Егор — сооснователь DEIP
Галуза Сергей — основатель AIS Novations
Алексей Кулик — сооснователь DEIP
Громак Федор — основатель и директор ExtBel
Георгий Оков — CTO, Co-Founder в Track-POD
Андрей Батурин — CEO, Co-Founder в Track-POD
Александр Мартинкевич — IT-предприниматель
Евгений Серко — IT-предприниматель, автор проекта Coffee Minsk
Хотяшов Александр — автор проекта GMoney
Сергей Атанасов — ИТ-предприниматель, сооснователь компании LOVATA
Адара Белая — IT-предприниматель, сооснователь проекта Subaba
Кирилл Григорчук --руководитель Digital Forest
Андрей Недбальский — IT-предприниматель
Андрей Терехин — Сo-owner AGENTE
Юрий Назарчук — CTO в HanseCom BY
Евгений Коваленко — коммерческий директоры Rozum Robotics
Евгений Бодунов — директор «Мобильные карты»
Alexander Sergeev — основатель Hygger.io
Денис Потрубейко — основатель iMarketer.by
Александр Скоробогатько — директор, КАСТОМЕРТАЙМЗ Беларусь
Андрей Шабан — основатель и директор Fresh Lime Soft
Яворчук Василий — основатель и директор Exposit, Wizart
Пугачев Артем — директор Мобеклс
Артем Наумов — CEO, Just Reserve
Костенко Илья — основатель и CEO в Videpix
Александр Борсук — соооснователь VibroBox
Олег Тихонов — CEO Eightydays.me
Сергей Лавриненко — автор телеграм канала «Колонка Некодера», CEO Salary2.me
Антон Журавский — сооснователь On The Spot Development
Илья Лащ — deputy CEO, Fusiontech
Белый Павел — IT-предприниматель, автор проекта Subab
Лебедев Алексей — основатель и CEO ConnectOne
Грамович Матвей — сооснователь и CEO Noirix
Вадим Скротский — основатель и CEO, SKDO Systems
Валерий Белозёров — сооснователь и CDO, SKDO Systems
Елена Шкарубо — основатель и CEO @ MeetnGreetMe.com
Ярмошук Дмитрий — CEO FeelQueen
Лычковский Александр — CEO, Steinpilz Bel
Дмитрий Зотов — сооснователь и технический директор компании Affise
Станислав Кузьма — сооснователь UseResponse
Павел Шинкевич — основатель Экскаватор Ру, ООО «Онлайн Медиа»
Евгений Гуринович — основатель и CEO в Parsers
Михаил Лепшей — основатель и CEO, Lepshey
Гловацкий Михаил, CEO @ Stark Games
Бутько Юрий, сооснователь @ Stark Games
Миронов Константин, сооснователь @ Stark Games
Сергей Добродей — разработчик Softswiss
Надзея Рыбакова — дата архітэкт, Apalon
Чернявская Екатерина — тестировщик в EIS
Ладорная Анна — программист, Rozum Robotics
Литвинко Павел — Product Manager в Lingvanex, сооснователь Voody.co
Дедкова Татьяна — дата инженер, Apalon
Субоч Жанна — Operations Director в DataRobot
Судьев Игорь — CIO ООО «Ай-топ технолоджи»
Артур Турчин — СТО Artox Lab
Алексей Романов — тимлид в Wargaming
Егор Илларионов — Project Manager — Gicsoft
Егор Малютин — VP of Engineering в Inspectorio
Горбач Александр — начальник сектора в ООО «ПассатИнновации»
Игорь Татарников — разработчик, iTechArt Group
Василевский Максим — разработчик, Ciklum
Виталий Федоров — Devops engineer, Globant
Елизавета Довгалова — Product Designer, colada ag
Алина Ларичева — QA Engineer/Team Lead, EliNext
Сергей Добродей — Software Engineer, Softswis
Гашкова Наталия — Scrum Master, ItechArt
Дмитрий Самаль — доцент БГУИР/БГТУ, ФКСИС/ФИТ
Александр Клименков — разработчик, XB Software
Чернов Антон — Software Engineer, Intergiro
Петкевич Виталий — IT-предприниматель
Роман Яковук — Salesforce-разработчик, VRP Consulting
Алексей Радевич — разработчик, Deltatre
Александр Булова — Software Engineer, Andersen
Мікіта Геер — Software Engineer, AlgoSec
Ермолаев Игорь — разработчик в Synesis
Терехов Сергей — Exadel
Илья Тороп — разработчкик, Track-POD
Байгот Евгений — разработчик, Track-POD
Тихонов Владимир — разработчик, On The Spot Development
Зюсько Кирилл — Lead Software Engineer, iTechArt Group
Артур Кипель — algorithm developer, Teslasuit
Евгений Зенькевич — разработчик, Easybrain
Ермаковец Иван — Software Engineer, Oxagile
Нечай Дмитрий — инженер-разработчик, Geomotiv
Андрей Кунцевич — IT-предприниматель
Зоя Дыдо — разработчик, XB Software
Никита Щетько — Lead FrontEnd, InToSoft
Ивушкин Алексей — Head of BI, Gismart
Сергей Карпук — QA, Brimit
Мальцева Ольга — рекрутер, iTechArt
Константин Малицкий — BD manager в IGG
Вадим Шендер — software architect в PandaDoc
Константин (Келлер) Чибриков-- Head of AI @ Wargaming
Александр Вергейчик — Head of marketing в Brimit
Денис Сокол — разработчик iTechArt
Виталий Бутома — DevOps Engineer, DataMola
Шохан Александра — Mobile QA Engineer, Intergiro
Ирина Барадынцева — разработчик, EPAM
Владислав Антипин — PM-BA, iTechArt Group
Марецкий Дмитрий — Automation QA Engineer, Godel Technologies
Мария Гоенко — Frontend Developer, Gurtam
Владислав Гоенко — Data Scientist, Gismart
Ткаченко Игорь — продакт менеджер, Onde
Короткин Дмитрий — QA Lead, Intergiro
Эльвира Бурчик — Production Engineer, Shopify
Хомич Виталий — QA Engineer, Veraxen
Жук Константин — Unity Developer, Easybrain
Дмитрий Дудин — XB Software
Борисенок Ольга — бизнес-аналитик Intergiro
Александр Крахотко — проектный аналитик, Топ Софт
Кривенко Владимир — руководитель проектов в Fast Rope Labs
Дарья Зайцева — разработчик, Easybrain
Ян Орещенков — CTO CactusSoft
Третьяк Евгений — Software Engineer, Seavus
Иван Левченко — IT-предприниматель
Елизавета Горинова — Product Owner, GicSoft
Кутузов Михаил — разработчик SoftSwiss
Степан Береснев — разработчик, On The Spot Development
Александр Голубович — менеджер проектов, Easybrain
Циунель Екатерина — QA, Easybrain
Лапковская Наталья — Video Production Lead, Easybrain