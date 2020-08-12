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Парламент Беларуси осудил попытки дестабилизации ситуации в стране
12.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Путь насилия неприемлем для белорусского народа, заявили представители Совета Республики и депутатов Палаты представителей. Парламентарии осудили попытки расколоть общество и обострить обстановку в стране. Заявление приняли по итогам президентских выборов, передает телеканал «МИР 24».
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По словам представителей Совета Республики, путь насилия неприемлем для белорусского народа.
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