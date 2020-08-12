Парламент Беларуси осудил попытки дестабилизации ситуации в стране

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Путь насилия неприемлем для белорусского народа, заявили представители Совета Республики и депутатов Палаты представителей. Парламентарии осудили попытки расколоть общество и обострить обстановку в стране. Заявление приняли по итогам президентских выборов, передает телеканал «МИР 24».



«Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство – обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций», – говорится в сообщении.