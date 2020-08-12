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В УВД Гродненского облисполкома проводится проверка по факту травмирования 5-летней девочки
13.08.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В сети Интернет активно обсуждается вчерашняя ситуация в Гродно, связанная с этим инцидентом. На данный момент в
Уважаемые родители! Учитывая сложившуюся обстановку в стране, просим избегать посещения с детьми мест с массовым скоплением людей. Планируя перемещения по городу, заранее учитывайте дорожную ситуацию. Тем более не берите детей на различные несанкционированные мероприятия. Не подвергайте опасности самое дорогое, что у нас есть!
Мира и понимания всем нам!
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В сети Интернет активно обсуждается вчерашняя ситуация в Гродно, связанная с этим инцидентом. На данный момент в УВД Гродненского облисполкома проводится...
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