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В УВД Гродненского облисполкома проводится проверка по факту травмирования 5-летней девочки

13.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В УВД Гродненского облисполкома проводится проверка по факту травмирования 5-летней девочки

В сети Интернет активно обсуждается вчерашняя ситуация в Гродно, связанная с этим инцидентом. На данный момент в УВД Гродненского облисполкома проводится проверка и тщательно выясняются все обстоятельства случившегося. Будут предприняты меры, чтобы защитить права ребенка. Искренне сопереживаем семье пострадавшей девочки и желаем скорейшего выздоровления.

Уважаемые родители! Учитывая сложившуюся обстановку в стране, просим избегать посещения с детьми мест с массовым скоплением людей. Планируя перемещения по городу, заранее учитывайте дорожную ситуацию. Тем более не берите детей на различные несанкционированные мероприятия. Не подвергайте опасности самое дорогое, что у нас есть!

Мира и понимания всем нам!

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В сети Интернет активно обсуждается вчерашняя ситуация в Гродно, связанная с этим инцидентом. На данный момент в УВД Гродненского облисполкома проводится...
 
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