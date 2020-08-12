Тихановская официально победила на одном из избирательных участков Слуцка

Источник материала: Слуцк Город

В распоряжении SlutskGorod имеется множество протоколов избирательных комиссий Слуцкого района, в которых кандидат Александр Лукашенко лидирует с большим или небольшим отрывом от Светланы Тихановской.

Но интерес представляет фотография протокола на участке №2 (средняя школа №6), на котором Светлана Тихановская набрала большинство голосов. Читатели попросили опубликовать этот снимок.





По информации SlutskGorod, среди членов комиссии возник конфликт, один из них заставил пересчитать голоса. После пересчёта оказалось, что с небольшим отрывом лидирует Тихановская - она набрала 954 голосов (48,3%) против 804 голосов у Лукашенко.

По словам очевидцев, итоговый протокол вывесили в учреждении образования.

Для примера, вот фотография протокола на участке №63 (Лучниковский центр культуры) - здесь Лукшенко набирает большинство голосов (47,8%) с небольшим отрывом от Тихановской (38,7%).





На многих других участках Лукашенко лидирует с большим перевесом.



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