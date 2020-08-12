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Тихановская официально победила на одном из избирательных участков Слуцка

12.08.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В распоряжении SlutskGorod имеется множество протоколов избирательных комиссий Слуцкого района, в которых кандидат Александр Лукашенко лидирует с большим или небольшим отрывом от Светланы Тихановской.

Но интерес представляет фотография протокола на участке №2 (средняя школа №6), на котором Светлана Тихановская набрала большинство голосов. Читатели попросили опубликовать этот снимок.

Тихановская официально победила на одном из избирательных участков Слуцка

По информации SlutskGorod, среди членов комиссии возник конфликт, один из них заставил пересчитать голоса. После пересчёта оказалось, что с небольшим отрывом лидирует Тихановская - она набрала 954 голосов (48,3%) против 804 голосов у Лукашенко. 

По словам очевидцев, итоговый протокол вывесили в учреждении образования.

Для примера, вот фотография протокола на участке №63 (Лучниковский центр культуры) - здесь Лукшенко набирает большинство голосов (47,8%) с небольшим отрывом от Тихановской (38,7%).

Тихановская официально победила на одном из избирательных участков Слуцка

На многих других участках Лукашенко лидирует с большим перевесом. 


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В распоряжении SlutskGorod имеется множество протоколов избирательных комиссий Слуцкого района, в которых кандидат Александр Лукашенко лидирует с большим или...
 
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