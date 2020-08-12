Сразу пять белорусских журналистов уволились из государственных СМИ из-за ситуации в стране

Источник материала: Tut.by

В свете новостей о массовых протестах, которые проходят по всей стране вот уже более трех дней, белорусские журналисты начинают уходить с государственных телеканалов и радиостанций. Только за вчера и сегодня уволились пятеро сотрудников, среди них — журналисты «Беларусь 1», СТВ, Первого канала белорусского радио. Некоторые пишут о своем уходе в соцсетях. Узнали, чем они мотивируют свое решение.



Евгений ПерлинВедущий теле программ Белтелерадиокомпании, к омментатор песенного конкурса «Евровидение»

Евгений Перлин, известный как ведущий передач «Макаенка, 9» и «Добрай ранiцы, Беларусь!», а также как голос белорусской версии «Евровидения», задался у себя в Facebook вопросом: «Что стало с моей Беларусью?». Ответом на него стало решение уйти с телеканала «Беларусь 1».

— Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, «Добрай ранiцы, Беларусь», «Евровидение» (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие — собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звезд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И «Макаёнка, 9» я создавал с нашей командой только ради ЭМОЦИИ нашего зрителя.

Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на «Беларусь 1» был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам», — написал Евгений.

Сергей КозловичКорреспондент и ведущий Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании

Вчера об увольнении сообщил ведущий АТН Сергей Козлович. Он называет решение самостоятельным и готов к поискам новой работы.

— Это [телевидение] была детская мечта, которой я посвятил десять лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ и заканчивая прямыми эфирами на «Беларусь 1». Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера [10 августа] сидел в последний раз.



Татьяна БородкинаВедущая утреннего кулинарного шоу на СТВ

Сутки назад ведущая СТВ Татьяна Бородкина написала у себя в Facebook, что ни она, ни ее дети больше не смогут улыбаться с экрана телевизора. Вместе со своими дочерьми Татьяна вела утреннюю передачу на государственном телеканале.

— Поздравляем страну с «выбором»! Даже сейчас, когда «выбор» уже сделан, я не боюсь, и вы не бойтесь. Не лишайте будущего наших детей!

Александр Шустер Ведущий передач на Первом канале белорусского радио

Татьяна Филипченко Журналистка отдела новостей на Первом канале белорусского радио

По информации нескольких источников TUT.BY, сегодня заявления об уходе написали работники Первого канала белорусского радио. Это ведущий передачи «Радыёфакт» и других Александр Шустер и новостница Татьяна Филипченко.

Дмитрий КохноБелорусский шоумен, ведущий и блогер

Бывший ведущий ОНТ Дмитрий Кохно обратился с открытым письмом к коллегам, которые еще работают на белорусском телевидении. Шоумен призывает не бояться тех, кто «не может нормально спать по ночам», и «сделать шаг, без скандалов и громких заявлений», то есть уволиться. Дмитрий обещает, что лично вступится за каждого из них.

— Я знаю десятки прекрасных людей на белТВ. Вы замечательные люди. Вы не для этого десятилетиями работаете на телевидении. Даже если вы уже называли черное белым, мы примем вас и скажем вам спасибо за ваш поступок.

Ведущий перечислил адресатов своего письма. Это «Юра Ярошик, Илья Кононов, Александр Серебренников, Артем Рыбакин, Аня Апсит, Диана Робертовна, Оля Богатыревич, Марина Грицук, Вера Каретникова, Андрей Макаенак, Даша Бигун, Саша Каштанова, Юра Царев, Сергей Лапковский, Юра Ващук, Виталик Карпанов, Оля Рыжикова и даже Женя Перлин».

Фотографии бывших журналистов Первого канала белорусского радио взяты с сайта radio1.by. Остальные фото мы нашли в социальных сетях героев текста.

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