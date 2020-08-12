Минобразования: во всех школах рекомендуется придерживаться делового стиля одежды

Источник материала: Вороновская газета





Во всех учреждениях общего среднего образования учащимся рекомендуется придерживаться делового стиля одежды. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.

В Минобразования отметили, что главную роль в определении внешнего вида школьника играет совет учреждения образования. В него входят родители, учащиеся, педагогические работники и администрация учебного заведения. «Все участники образовательного процесса имеют право выбора модели, цвета и качества ткани, из которых изготавливается одежда», — подчеркнули в министерстве.

Одежду для школьников шьют на 10 предприятиях. «К новому учебному году они расширили ассортимент школьной одежды как для девочек, так и для мальчиков. Покупателям будет предложено более 500 моделей, из них 285 — новые», — рассказали в Минобразования.

Предприятия выпустили более 50 моделей рюкзаков для школьников начальных классов, 49 — для средних и старших классов и более 20 моделей молодежных ранцев.

«Цены на одежду для учащихся удалось сохранить на уровне прошлого года», — обратили внимание в Минобразования.

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