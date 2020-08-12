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Польская команда судей будет работать на матче брестского «Динамо» и «Астаны» в Лиге чемпионов

12.08.2020 20:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Польская команда судей будет работать на матче брестского «Динамо» и «Астаны» в Лиге чемпионов

Стало известно, кто будет судить матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов между брестским «Динамо» и «Астаной».

На игре будет работать польская бригада судей, которую возглавляет Томаш Мусял. Его ассистенты – Радослав Сейка и Марцин Бонек. На этой стадии победитель определится по итогам одного матча. Победитель выйдет во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравший продолжит выступление в квалификации Лиги Европы. Игра пройдёт 18 августа в Бресте без зрителей, начало в девять вечера. Матч «Динамо-Брест» – «Астана» в прямом эфире покажет  телеканал ОНТ.

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Теги: Брест
 
 
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Стало известно, кто будет судить матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов между брестским «Динамо» и «Астаной». На игре будет работать польская бригада...
 
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