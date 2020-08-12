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«Слуцк ТВ» провёл свою акцию за мирное решение ситуации в Беларуси

12.08.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Слуцк ТВ» провёл свою акцию за мирное решение ситуации в Беларуси

Днём 12 августа телеканал «Слуцк ТВ» провёл свою акцию за мирное решение ситуации в Беларуси, к ним присоединились случайные прохожие.

— Мы, как журналисты, не можем обойти тему последних дней. Конечно, мы в курсе непростой ситуации у нас в стране. Мы видим всё, что происходит и слышим всё, о чём говорят. Мы обеспокоены происходящим, но в любом случае ЗА мирное решение всех конфликтов, сообщается в группе издания во Вконтакте.

В Слуцке, к счастью, все относительно спокойно и, какие бы не были настроения у людей, хотелось бы чтобы так всё и продолжалось. Уверены, что любые вопросы можно решить мирным путем! Команда СлуцкТВ и жители нашего города выпустили в небо птиц мира, белых голубей! С любовью, СлуцкТВ.


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Днём 12 августа телеканал «Слуцк ТВ» провёл свою акцию за мирное решение ситуации в Беларуси, к ним присоединились случайные прохожие.
 
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