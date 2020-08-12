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«Не берите детей с собой на незаконные акции»: белорусы возмущены присутствием несовершеннолетних на акциях протеста

12.08.2020 21:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Не берите детей с собой на незаконные акции»: белорусы возмущены присутствием несовершеннолетних на акциях протеста

Белорусы возмущены присутствием детей на протестах, которые проходят в разных городах страны. Пользователи соцсетей высказывают свое мнение по этому поводу.

«Куда смотрят органы опеки? Я просто в шоке от того, что митингующие берут с собой на незаконные акции маленьких детей. Они разве не понимают, что подвергают их жизнь опасности???» – написала на своей странице в Facebook пользователь Ирина Антонова.

Она высказала мнение, что таких родителей надо лишать родительских прав.

Еще один пользователь Facebook Алексей Иванов тоже обратился к родителям и призвал их не брать с собой детей на подобные акции.

Алексей Ефремчук тоже высказал мнение о том, что детей брать на митинги нельзя.

Пользователь Тома Светикова призвала родителей не втягивать детей в политические игры.

Похожее мнение высказал еще один пользователь соцсети – Глеб Казак.

Анна Никитина тоже обратилась к родителям с призывом беречь своих детей.

Пользователь Анастасия Назаренко тоже отметила, что на снимках массовых беспорядков часто можно увидеть детей.

Фото: pixabay

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Белорусы возмущены присутствием детей на протестах, которые проходят в разных городах страны. Пользователи соцсетей высказывают свое мнение по этому поводу....
 
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