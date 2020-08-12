|
«Не берите детей с собой на незаконные акции»: белорусы возмущены присутствием несовершеннолетних на акциях протеста
Источник материала: ОНТ
Белорусы возмущены присутствием детей на протестах, которые проходят в разных городах страны. Пользователи соцсетей высказывают свое мнение по этому поводу.
«Куда смотрят органы опеки? Я просто в шоке от того, что митингующие берут с собой на незаконные акции маленьких детей. Они разве не понимают, что подвергают их жизнь опасности???» – написала на своей странице в Facebook пользователь Ирина Антонова.
Она
Еще один пользователь Facebook Алексей Иванов тоже
Алексей Ефремчук тоже
Пользователь Тома Светикова
Похожее мнение
Анна Никитина тоже
Пользователь Анастасия Назаренко тоже
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Не берите детей с собой на незаконные акции»: белорусы возмущены присутствием несовершеннолетних на акциях протеста
Белорусы возмущены присутствием детей на протестах, которые проходят в разных городах страны. Пользователи соцсетей высказывают свое мнение по этому поводу....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)