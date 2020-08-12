Беспорядки продолжаются в Беларуси: задержаны несколько координаторов акций протеста – они дают показания

Источник материала: ОНТ

Ситуация в Беларуси – под контролем. Накануне ночью уровень напряженности на улицах снизился, но всё же беспорядки были. Задержаны несколько координаторов акций протеста, которые дают показания.

Баррикады, бутылки с зажигательной смесью, газовые баллончики, биты, металлические ежи и группы разгоряченных молодых людей – всё это по-прежнему на минских улицах. Да, не тот масштаб, что раньше. Но уровень агрессии высок. В ход идут коктейли Молотова, летят камни. Агрессия.

Одна из самых активных группировок в столичном районе Серебрянка. Строят баррикады, бросают бутылки с зажигательной смесью в сотрудников правоохранительных органов.

Не только в Минске. В Бресте внимание сотрудников милиции привлекли агрессивно настроенные мужчины, вышедшие из автомобилей «БМВ» и «Ниссан». В салонах машин оказались кустарные дымовые шашки и надувные шарики, наполненные жидкостью неустановленного химического состава. Среди задержанных немало тех, кто имеет опыт участия в уличных беспорядках, а также неоднократно судимых. Именно они провоцировали столкновения с милицией.

В Барановичах – сразу несколько попыток поджечь торговые киоски. Задержан автомобиль, в котором перевозили емкости с горючим, бутылка с коктейлем Молотова, тряпки, пропитанные горючим. В отношении хозяина машины – возбудили уголовное дело. Найдены и многочисленные организаторы бесчинств.

А вот какой богатый арсенал сегодня был обнаружен в багажнике автомобиля на столичной улице Мельникайте – автоматы, гранаты, ножи, топоры, радиостанции

Что касается организаторов беспорядков, то задержан мужчина, который, как подозревают в МВД, раздавал деньги участникам протестов. С собой у него было более 10 тысяч долларов. Ранее задержанный был судим за хранение и сбыт особо опасных психотропных веществ. Подобные факты с раздачей денег зафиксированы во многих городах. Правоохранители установили, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико организовывали, координировали и финансировали массовые беспорядки.

Задержания в Ивацевичах. Среди личных вещей участников – лопата, заострённая со всех сторон, а также флаг с нацистской символикой. Ещё один флаг со свастикой, но уже город Берёза. В придачу – рация и газовый баллончик. Всё это принадлежит местному жителю. Проводится проверка. Задержаны и несколько координаторов в столице. Вот кадры одного из арестов. Один из стратегов стихийных акций организовал штаб на 17-м этаже гостиницы «Беларусь». Оттуда он с тремя помощниками, как предполагает следствие, руководил сотнями протестующих. С подозреваемым работают следователи.

Другой столичный координатор подробно объясняет: что в рюкзаке, как выстраивалась работа, откуда шло финансирование и зачем ему гвозди и ключи: «Я вышел на связь с координатором анархистского движения. Начал спрашивать про идеологию. Он мне рассказывал, я проникся. Сказал, что координатор. Предоставил данные. Мне перевели 500 рублей. И попытался купить противогазы. Но они работали только по безналичному расчёту. Я записал видеообращение, что я главный координатор. И о том, что площадь оцеплена. Она мне перевела первую сумму 15 тысяч российских рублей. Сказала, что как все закуплю, чтобы сфотографировал это. Всегда находился в первых рядах. Боялся получить травмы ног. Ключ взял, чтобы драться с ОМОНОМ, гвозди, чтобы бросать под автомобили. 9-го числа координировал людей в Телеграме. Пишется объявление, у какого метро собираться. Вывел толпу на дорогу. В центр толпы создал отверстие, чтобы машины могли проезжать».

Координаторы в Телеграм-каналах публиковали и подробные инструкции, что с собой брать на протесты. Экипировка, возможное вооружение, необходимые медикаменты. У этого парня, например, с собой была дымовая шашка. Зачем? Еще одни иностранцы приехали в Минск не с туристической целью, а специально для участия в беспорядках.

Во время задержания у многих активных участников столкновений были ножи, маски, радиостанции. Как отмечают в МВД, ночные беспорядки были не такими массовыми, как предыдущие, но вот уровень агрессии и организации остаётся высоким.

За два дня совершено 8 умышленных наездов на правоохранителей в разных городах, в том числе, в Минске, Барановичах, Жодино. И каждый – это посягательство на жизнь сотрудников милиции при исполнении. За это предусмотрена ответственность от 12 до 20 лет лишения свободы.





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