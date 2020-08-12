Митрополит Павел призвал решать проблемы мирным путем

Источник материала: ОНТ

Так долго строили, чтобы сохранить и оберегать, а не разрушать. Православная церковь обеспокоена беспорядками в стране.

Сегодня Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал решать проблемы мирным путем и беречь то, что строили 75 лет.

Митрополит Минский и Заславский Павел: «Я сегодня бы хотел обратиться ко всем, призвать к благоразумию, к миру, возможному диалогу и согласию. Я сегодня хотел бы обратиться к тем, кто прибыл в Беларусь для того, чтобы здесь покуражиться, для того, чтобы здесь разжечь вражду и ненависть, ко всем ним я обращаюсь – возвращайтесь в свои дома. Не разжигайте здесь пламя вражды и ненависти. Наш народ столько пережил бед, скорбей, воин, что, наверное, многим поколениям, многим народам хватит того, что пережил белорусский народ. Оставьте белорусский народ жить и выбирать путь, по которому пойдет дальше».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram