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Митрополит Павел призвал решать проблемы мирным путем
Источник материала: ОНТ
Так долго строили, чтобы сохранить и оберегать, а не разрушать. Православная церковь обеспокоена беспорядками в стране.
Сегодня Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал решать проблемы мирным путем и беречь то, что строили 75 лет.
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Так долго строили, чтобы сохранить и оберегать, а не разрушать. Православная церковь обеспокоена беспорядками в стране. Сегодня Митрополит Минский и Заславский...
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