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Сразу три знаковых телеведущих ушли из БТ. Хватит ли смелости у остальных?

12.08.2020 22:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Не имея больше мочи терпеть такое издевательство над своим народом, три знаковых телеведущих ушли из Белтелерадиокомпании.

Первым о своем уходе объявили Андрей Макаенок и Вера Каретникова, а следом из БТ ушел Евгений Перлин. Все они работали в прямом эфире в «Добрай ранiцы, Беларусь», а Евгений Перлин также вел детское и взрослое «Евровидение» в Беларуси.


Вера Коретникова и даже не скрывала причин своего ухода, выложив в инстаграм сердце на фоне бело-красно-белого флага.


«Это мой выбор. С моей бесконечной любовью к жизни и к работе сегодня мой последний рабочий день. Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет. Я – Вера».

«Что стало с моей Беларусью?», - написал в Фэйсбук Евгений Перлин.

«Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, «Добрай Ранiцы, Беларусь», Евровидение (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие - собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звёзд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И «Макаёнка, 9» я создавал с нашей командой только ради ЭМОЦИИ нашего зрителя. Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам.

Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь ❤️.

 
 
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Не имея больше мочи терпеть такое издевательство над своим народом, три знаковых телеведущих ушли из Белтелерадиокомпании.
 
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