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«Цех вынужден работать в полуторасменном режиме». Что происходит на «Гомсельмаше»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Гомсельмаш» – один из крупнейших производителей сельхозтехники, входит в число лидеров мирового рынка комбайнов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Шкварков, главный начальник цеха ОАО «Гомсельмаш»:
В начале лихих 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию. Привлекли субсидии. И вуаля – имеем тот результат, на который трудились тысячи работников. Но и на достигнутом не останавливаются ни на минуту.
Нина Дуброва, ведущий инженер управления энергетикой ОАО «Гомсельмаш»:
Александр Подосинов, токарь ОАО «Гомсельмаш»:
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Новости Беларуси. «Гомсельмаш» – один из крупнейших производителей сельхозтехники, входит в число лидеров мирового рынка комбайнов, сообщили в программе...
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