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«Цех вынужден работать в полуторасменном режиме». Что происходит на «Гомсельмаше»?

12.08.2020 21:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Гомсельмаш»  один из крупнейших производителей сельхозтехники, входит в число лидеров мирового рынка комбайнов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Холдинг выпускает десятки моделей, которые, что называется, в полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Китая и стран Балтии. 

«Цех вынужден работать в полуторасменном режиме». Что происходит на «Гомсельмаше»?

Дмитрий Шкварков, главный начальник цеха ОАО «Гомсельмаш»:
В цеху у нас сейчас горячая пора. Идет плановая отгрузка машин на Витебскую область. Для выполнения данной задачи цех вынужден работать в полуторасменном режиме с выполнением задания на 200 и более процентов.

«Цех вынужден работать в полуторасменном режиме». Что происходит на «Гомсельмаше»?

В начале лихих 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию. Привлекли субсидии. И вуаля имеем тот результат, на который трудились тысячи работников. Но и на достигнутом не останавливаются ни на минуту. 

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«Цех вынужден работать в полуторасменном режиме». Что происходит на «Гомсельмаше»?

Нина Дуброва, ведущий инженер управления энергетикой ОАО «Гомсельмаш»:
Наше предприятие работало и в понедельник, и сегодня, и завтра будет. Ритмично, ровно. Мне как представителю более взрослой половины «Гомсельмаша» очень приятно видеть, что разновозрастная аудитория (и моего возраста, и помоложе, и совсем молодое поколение).

«Цех вынужден работать в полуторасменном режиме». Что происходит на «Гомсельмаше»?

Александр Подосинов, токарь ОАО «Гомсельмаш»:
Настроение у нас рабочее. Сейчас самая жаркая пора – нужны комбайны. Даже коллектив работает в другой раз, если по просьбе, потому что по 12 часов.

Люди в материале: Нина Дуброва, Александр Подосинов, Дмитрий Шкварков

 
 
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Новости Беларуси. «Гомсельмаш» – один из крупнейших производителей сельхозтехники, входит в число лидеров мирового рынка комбайнов, сообщили в программе...
 
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