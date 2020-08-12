ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«У нас все выходили на работу, все работают». Работники БелАЗа о ситуации на предприятии

12.08.2020 21:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экспорт насущный приоритетный курс у БелАЗа. Холдинг работает в плановом режиме, хоть и с меньшей загрузкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Цех вынужден работать в полуторасменном режиме». Что происходит на «Гомсельмаше»?

Руководство компании накануне встретилось с коллективом, чтобы обсудить ситуацию и предотвратить распространение фейков. Непростая экономическая ситуация в мире из-за пандемии плюс сложные конкурентные условия.

«У нас все выходили на работу, все работают». Работники БелАЗа о ситуации на предприятии

Экспортоориентированный БелАЗ, где работают почти 9,5 тысяч человек, из-за внешних причин вынужден несколько сдать позиции. По объективным причинам зарплата стала незначительно меньше. Но средний ее размер по предприятию на уровне 1300 рублей. Есть и социальные бонусы – 13-я зарплата, которая выплачивается дважды в год, в том числе в августе – к учебному году.   

Работники МАЗа: «Люди не протестуют, ничего такого нет»

«У нас все выходили на работу, все работают». Работники БелАЗа о ситуации на предприятии

Ольга Чернявская, гальваник БелАЗа:
Все хорошо, мы работаем в три смены, все в штатном режиме.

«У нас все выходили на работу, все работают». Работники БелАЗа о ситуации на предприятии

Иван Головорушкин, работник БелАЗа:
У нас все выходили на работу, все работают, все без происшествий каких-либо.

Люди в материале: Ольга Чернявская, Иван Головорушкин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Экспорт – насущный приоритетный курс у БелАЗа. Холдинг работает в плановом режиме, хоть и с меньшей загрузкой, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудника ГАИ сбили в Минске и прокатили на капоте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.08.2020
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика