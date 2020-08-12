ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аналитик Петровский: «США признали, что у нас происходит умеренная демократизация»

12.08.2020 22:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в программе «В обстановке мира» на СТВ обсудили белорусские эксперты.

Петр Петровский, политический аналитик:  
Некоторые заявляют, что у нас зажимают мирный протест. США признали, что у нас происходит умеренная демократизация. Те, кто нам много лет обещал способствовать сохранению суверенитета, выражал озабоченность, сегодня стали вмешиваться в наши выборы.  

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей:  
Да гонару часткі традыцыйнай беларускай апазіцыі, яна не падтрымала чужую варожую пятую калону і чужую варожую сілу. Той шлях, які нам прапаноўваюць, гэта шлях нянавісці, шлях у нікуды, гэта смерць і забойства.

«Есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы расколоть белорусское общество по политическим предпочтениям. Это недопустимо»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:   
Наши выборы признали Китай, Россия, Казахстан, огромное количество стран СНГ, Турция. Но есть страны, которые все годы финансируют оппозицию, из которых координируют протесты, вещают Telegram-каналы. Мы проводим и будем проводить выборы только для себя.  

Андрей Муковозчик: Соцсети никуда не уйдут. Это как грипп, он всегда с нами

Аналитик Петровский: «США признали, что у нас происходит умеренная демократизация»

Андрей Муковозчик, обозреватель «СБ. Беларусь сегодня»:   
Нас разбаловали малёк и наше сильное государство, и сильный Президент. За двадцать лет в обществе укоренилось представление о том, что у нас много союзников, готовых помогать. Здесь кредиты пошли, там Батька договорился. Возникло ощущение, что мы со всем справимся и проскочим любой кризис.  

Андрей Муковозчик: Соцсети никуда не уйдут. Это как грипп, он всегда с нами

Вадим Боровик, политический аналитик:   
У всех государств свои национальные и геополитические интересы. У нас есть как партнеры, так и конкуренты. Те, кто заинтересован в доступе к нашим предприятиям, заинтересован в том, чтобы дестабилизировать обстановку, поставить Беларусь в зависимое положение, и в этой воде половить рыбку золотую. Есть те, кто идет к нам с миром и караваем, а кто-то прячет револьвер в кармане.  

Люди в материале: Петр Петровский, Игорь Марзалюк, Олег Гайдукевич, Андрей Муковозчик, Вадим Боровик

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«У нас все выходили на работу, все работают». Работники БелАЗа о ситуации на предприятии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.08.2020
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика