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Сотрудника ГАИ сбили в Минске и прокатили на капоте

12.08.2020 21:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сотрудника ГАИ сбили в Минске и прокатили на капоте

В центре Минска пострадал сотрудник ГАИ, сообщили в пресс-службе МВД. Его сбила машина и прокатила на капоте.

По информации пресс-службы, инцидент произошел 12 августа примерно в восемь часов вечера на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей.

Инспектору оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

Фото: скриншот YouTube / МВД

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Теги: Минск
 
 
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В центре Минска пострадал сотрудник ГАИ, сообщили в пресс-службе МВД. Его сбила машина и прокатила на капоте. По информации пресс-службы, инцидент произошел 12...
 
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