Сотрудника ГАИ сбили в Минске и прокатили на капоте

Источник материала: ОНТ

В центре Минска пострадал сотрудник ГАИ, сообщили в пресс-службе МВД. Его сбила машина и прокатила на капоте.

По информации пресс-службы, инцидент произошел 12 августа примерно в восемь часов вечера на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей.

Инспектору оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

Фото: скриншот YouTube / МВД

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