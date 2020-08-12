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Сотрудника ГАИ сбили в Минске и прокатили на капоте
Источник материала: ОНТ
В центре Минска пострадал сотрудник ГАИ, сообщили в пресс-службе МВД. Его сбила машина и прокатила на капоте.
По информации пресс-службы, инцидент произошел 12 августа примерно в восемь часов вечера на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей.
Инспектору оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.
Фото: скриншот YouTube / МВД
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В центре Минска пострадал сотрудник ГАИ, сообщили в пресс-службе МВД. Его сбила машина и прокатила на капоте. По информации пресс-службы, инцидент произошел 12...
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