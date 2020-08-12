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С БТ ушел ведущий программы «Арсенал», он больше не хочет иметь ничего общего с белорусскими военным

12.08.2020 23:06 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С Белорусского телевидения ушел ведущий военной программы «Арсенал» Владимир Бурко. Он шокирован действиями белорусских военных и больше не хочет иметь с ними ничего общего, как и с белорусским телевидением.

Вот что написал Владимир Бурко на своей странице в Фэйсбук.

«Всем привет. Меня зовут Владимир Бурко. Я ведущий мероприятий и до недавнего времени ведущий военной программы «Арсенал» на канале "Беларусь 1". Начну с главного: я больше не ведущий этого телепроекта, ушёл сам, не без приключений, но ушёл.

- 5 лет я негласно был медийным лицом министерства обороны республики Беларусь

- 5 лет я вёл программу над созданием которой трудилась большая команда потрясающих людей, каждого из которых я обниму при встрече и надеюсь они мне ответят взаимностью

- 5 лет я с очень серьёзным лицом рассказывал о том, что наша армия сама доблестная и сильная, военная техника самая современная, а весь высший офицерский состав – пример для подражания...

- 5 лет я читал новости, которые добровольно-принудительно утром в воскресенье смотрел весь личный состав вооруженных сил

- 5 лет – это больше 3 поколений призывников, служивших 1.5 года во всех видах и родах войск

К чему я это всё… Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа… Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей.

Я хочу обратиться к военным: солдатам и офицерам. Вы ждёте приказа. Вы прекрасно осознаёте каким будет этот приказ и скорее всего понимаете какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю…

Одумайтесь пока не поздно… Донесите совету безопасности и своему руководству, что ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными. Среди верхушки министерства обороны много разных людей. Мне кажется, как и во всех структурах, есть лизоблюды и карьеристы, но есть и настоящие офицеры, которые прошли войны, видели лицо смерти и таких офицеров большинство. Я прошу Вас принять верное решение, решение, которым мы, беларусы будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть от того, что мы видим…

И в конце. Никто не хочет войны. Все акции проходят и будут проходить мирно. Люди хотят справедливости, люди просят их не обманывать, люди просят свободы. За последний пункт отвечаете именно вы, так что всё получится. Мы рядом и всегда поможем.

Следует сказать, что за последний месяц, с белорусских телеканалов ушло более десятка известных ведущих, не согласных с жесткими действиями в отношении людей, которые просто хотят справедливых выборов. Наверное, ими тоже манипулируют кукловоды, как говорит президент.

 
 
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С Белорусского телевидения ушел ведущий военной программы «Арсенал» Владимир Бурко. Он шокирован действиями белорусских военных и больше не хочет иметь с ними...
 
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