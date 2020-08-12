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Гайдукевич: «Я не против того, чтобы власть менялась, но давайте делать это не на улицах, а на избирательных участках»

12.08.2020 22:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в программе «В обстановке мира» на СТВ обсудили белорусские эксперты.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей: 
Есть люди, которых не устраивает ни выбор белорусского народа, ни то, что наша страна выбирает путь стабильности. Руководители альтернативного штаба начали убегать еще до голосования. И главный из этого трио бандуристок сейчас в Литве. Кто-то удрал раньше. Это крысы, бежавшие с корабля, но вдохновляющие сопливых детей на противоправные действия, на кровь.  

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Гайдукевич: «Я не против того, чтобы власть менялась, но давайте делать это не на улицах, а на избирательных участках»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:
Выборы президента должны консолидировать страну, делать её сильнее. Я полагал, что это будет дискуссия о путях развития страны, диалог, битва программ. Но с самого начала народу предложили один вариант: давайте уберем власть, а потом разберемся. Как с такой программой идти на выборы?! Это же будет крах страны. Я не против того, чтобы власть менялась, но давайте делать это не на улицах, а на избирательных участках. Как можно в центре Минска строить баррикады! Понимаете, до чего мы дожили?!  

Петр Петровский, политический аналитик:  
В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распыленного «майдана». Была главная задача альтернативщиков сорвать подсчет голосов, а в перспективе выйти на государственный переворот. Люди в районах уже обозлены на протестующих. Протест уже выдыхается, псевдореволюции не получилось.  

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Гайдукевич: «Я не против того, чтобы власть менялась, но давайте делать это не на улицах, а на избирательных участках»

Вадим Боровик, политический аналитик:
Наши оппоненты максимально ориентировались на эмоции, на низкие инстинкты. Такие технологии используют тоталитарные секты. Главный кандидат от оппозиции дважды снял с себя ответственность. Первый раз, когда не озвучил своей программы. А второй – когда заявил, что его не интересуют выборы как результат его победы в них, а его интересуют последующие выборы. То есть полная безответственность.  

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей:  
Каждый белорус должен ответить на вопрос, готов ли он к тому, что страна будет терять в день одну, две, три жертвы. А счет жертвам уже открыт.  

Люди в материале: Игорь Марзалюк, Олег Гайдукевич, Петр Петровский, Вадим Боровик, Сергей Клишевич

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в...
 
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