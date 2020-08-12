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Инфляция в стране до конца года не превысит 5,3%

12.08.2020 22:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Инфляция в стране до конца года не превысит 5,3%

Сообщение от Нацбанка: инфляция в стране  до конца года не превысит 5,3%, а ставка рефинансирования пока сохраняется на прежнем уровне. Об этом заявил председатель правления финансового регулятора. 

В дальнейшем поддержанию ценовой стабильности будет способствовать снятие жёстких мер, которые страны применяли для борьбы с пандемией. Павел Каллаур отметил, что сейчас мировые экономики постепенно восстанавливаются после глубокого спада во втором квартале и это сдерживает рост деловой активности и в Беларуси.

В дальнейшем бюджетное стимулирование будут снижать, а в результате дефицит бюджета начнёт сокращаться.  

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Сообщение от Нацбанка: инфляция в стране  до конца года не превысит 5,3%, а ставка рефинансирования пока сохраняется на прежнем уровне. Об этом заявил председатель...
 
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