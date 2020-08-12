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Почему забастовки на белорусских предприятиях – фейк? Что говорят сами работники

12.08.2020 22:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развеять фейки: в интернете появилась информация о якобы забастовках на промышленных гигантах и остановке производства. Трудовые коллективы выступили с обращением, адресованным всем предприятиям страны, с просьбой поддержать моральную стойкость коллективов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Какова обстановка в трудовых коллективах, выяснили наши корреспонденты.

Почему забастовки на белорусских предприятиях – фейк? Что говорят сами работники

Середина рабочей вполне привычной недели на предприятии «АГАТ системы управления». В том году отметило полувековой юбилей. Сегодня признанный лидер на рынке. Константин на этом промышленном гиганте трудится вот уже 5 лет.  В его подчинении 130 человек, два цеха и 7 участков. 

Почему забастовки на белорусских предприятиях – фейк? Что говорят сами работники

Константин Юров, начальник производства ОАО «Агат – системы управления»:
На данный момент загруженность производственных участков, производственного пресонала, инженерно-технических работников на достаточно высоком уровне. Что не может не радовать, потому как есть работа, есть уплата налогов, идет выплата заработной платы и уверенность в завтрашнем дне.

Скажу больше: даже на 2021 год у нас уже есть производственный план, подтвержденный заключенными контрактами, договорами.

Почему забастовки на белорусских предприятиях – фейк? Что говорят сами работники

Коллега по цеху Надежда. Признается, что самое любимое в ее работе это коллектив, который всегда находит компромиссы и, что важно, слаженно работает. 

Почему забастовки на белорусских предприятиях – фейк? Что говорят сами работники

Надежда Чурак, инженер по качеству ОАО «Агат – системы управления»:
Все работают в своем режиме, все приходят вовремя на работу. Нужно работать, без этого никак. Для того, чтобы что-то получить, надо что-то сделать. В данный момент это моя деятельность, это моя работа. Я горжусь тем, чем я занимаюсь. Я люблю свою деятельность.

«Цех вынужден работать в полуторасменном режиме». Что происходит на «Гомсельмаше»?

Почему забастовки на белорусских предприятиях – фейк? Что говорят сами работники

А вот вашему вниманию обратная сторона. По мнению Telegram-каналов  единственно праведная. 

Почему забастовки на белорусских предприятиях – фейк? Что говорят сами работники

Распространенные фотографии и кадры любительского видео, снятые у стен проходных, – не более чем инсценировка с привлечённой массовкой.

Почему забастовки на белорусских предприятиях – фейк? Что говорят сами работники

Работники МАЗа: «Люди не протестуют, ничего такого нет»

А их поддержали. Десятки крупных предприятий по всей стране. МТЗ, «Могилевлифтмаш», МЗКТ, электромеханический завод, «Бобруйскагромаш» и многие-многие другие. Приняли позицию по стабильной работе. 

Почему забастовки на белорусских предприятиях – фейк? Что говорят сами работники

Елена Петровская, ведущий инженер по организации нормированного труда сборочно-окрасочного цеха ОАО «Бобруйскагромаш»:
От нас требуется только одно – работать, работать и еще раз работать. В таких условиях работать можно и нужно. И тому, кто работает, кому нужно растить детей, некогда выходить на улицы, некогда бастовать. Ведь от добра добра не ищут, правда?

«У нас все выходили на работу, все работают». Работники БелАЗа о ситуации на предприятии

Почему забастовки на белорусских предприятиях – фейк? Что говорят сами работники

За мгновение можно разрушить то, что строилось и уже вписано в вековую историю, а вот на руинах воссоздать новое или хорошо забытое старое трудно, а порой и невозможно. Так и с информацией, которую подают в свою угоду не такие уж и достоверные источники. Как ведется, доверяй, но проверяй. 

Почему забастовки на белорусских предприятиях – фейк? Что говорят сами работники

Валерий Курсевич, председатель профкома ОАО «МАЗ»:
Приходишь на завод с утра, слышишь, как он работает: гул конвейера для меня, например, это самая лучшая песня на заводе.

Люди в материале: Константин Юров, Надежда Чурак, Валерий Курсевич, Елена Петровская

 
 
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Новости Беларуси. Развеять фейки: в интернете появилась информация о якобы забастовках на промышленных гигантах и остановке производства. Трудовые коллективы...
 
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