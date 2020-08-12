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Почему забастовки на белорусских предприятиях – фейк? Что говорят сами работники
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Развеять фейки: в интернете появилась информация о якобы забастовках на промышленных гигантах и остановке производства. Трудовые коллективы выступили с обращением, адресованным всем предприятиям страны, с просьбой поддержать моральную стойкость коллективов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Середина рабочей вполне привычной недели на предприятии «АГАТ– системы управления». В том году отметило полувековой юбилей. Сегодня признанный лидер на рынке. Константин на этом промышленном гиганте трудится вот уже 5 лет. В его подчинении 130 человек, два цеха и 7 участков.
Константин Юров, начальник производства ОАО «Агат – системы управления»:
Скажу больше: даже на 2021 год у нас уже есть производственный план, подтвержденный заключенными контрактами, договорами.
Коллега по цеху – Надежда. Признается, что самое любимое в ее работе – это коллектив, который всегда находит компромиссы и, что важно, слаженно работает.
Надежда Чурак, инженер по качеству ОАО «Агат – системы управления»:
А вот вашему вниманию обратная сторона. По мнению Telegram-каналов – единственно праведная.
Распространенные фотографии и кадры любительского видео, снятые у стен проходных, – не более чем инсценировка с привлечённой массовкой.
А их поддержали. Десятки крупных предприятий по всей стране. МТЗ, «Могилевлифтмаш», МЗКТ, электромеханический завод, «Бобруйскагромаш» и многие-многие другие. Приняли позицию по стабильной работе.
Елена Петровская, ведущий инженер по организации нормированного труда сборочно-окрасочного цеха ОАО «Бобруйскагромаш»:
За мгновение можно разрушить то, что строилось и уже вписано в вековую историю, а вот на руинах воссоздать новое или хорошо забытое старое – трудно, а порой и невозможно. Так и с информацией, которую подают в свою угоду не такие уж и достоверные источники. Как ведется, доверяй, но проверяй.
Валерий Курсевич, председатель профкома ОАО «МАЗ»:
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Новости Беларуси. Развеять фейки: в интернете появилась информация о якобы забастовках на промышленных гигантах и остановке производства. Трудовые коллективы...
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