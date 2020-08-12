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Работники МАЗа: «Люди не протестуют, ничего такого нет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Трудовые коллективы выступили с обращением, адресованным всем промышленным предприятиям страны, с просьбой поддержать моральную стойкость коллективов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дабы люди не становились жертвами манипуляторов, а предприятия – разменной монетой в чьих-то руках. Инициаторы обращения – коллективы двух гигантов – МАЗа и БелАЗа.
Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:
Иван Гурин, мастер сборочного цеха ОАО «МАЗ»:
Валерий Курсевич, председатель профкома ОАО «МАЗ»:
Многотысячный МАЗ за инициативу стабильности. Без волнений и в производственном темпе кипит работа на этом заводе. К слову, экспорт автофлагмана в 2020 году составил более 400 миллионов рублей. А средняя заработная плата – порядка 1200 рублей.
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Новости Беларуси. Трудовые коллективы выступили с обращением, адресованным всем промышленным предприятиям страны, с просьбой поддержать моральную стойкость...
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