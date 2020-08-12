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Петровский: «Нужно международное расследование о наглом вмешательстве в нашу избирательную кампанию и попытку государственного переворота»

12.08.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в программе «В обстановке мира» на СТВ обсудили белорусские эксперты.

Петр Петровский, политический аналитик:
Мы видим иностранное вмешательство, видим конкретных людей, которые транслируют, призывают к противоправным действиям. Мы видим, чьи это деньги, можем назвать эти фирмы. Что сделали США? Собрали международную комиссию. Нужно международное расследование о наглом вмешательстве в нашу избирательную кампанию и попытку государственного переворота.Пусть люди, которые сидят за границей и кукловодят этим трэшем, несут ответственность. 

Андрей Муковозчик: Соцсети никуда не уйдут. Это как грипп, он всегда с нами

Петровский: «Нужно международное расследование о наглом вмешательстве в нашу избирательную кампанию и попытку государственного переворота»


Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей:
Людям, которые сегодня это делают (руководят протестом), безразлично будущее нашей страны. Они живут в других странах, а здесь находятся в командировке. Они реально взялись за Беларусь и зарабатывают деньги. Наши люди в этой игре, которая управляется извне, играют роль обычного мяса.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:
Если мы проанализируем, как организованы протесты в нашей стране, мы увидим, как использовались эти лекала в постсоветских странах. Я уверен, что люди, которые организовывали протесты в Москве и Санкт-Петербурге, сейчас организовывают протесты в Минске. Если бы в Минске был реализован цветной переворот, следующая попытка была бы в России.

«Есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы расколоть белорусское общество по политическим предпочтениям. Это недопустимо»

Петровский: «Нужно международное расследование о наглом вмешательстве в нашу избирательную кампанию и попытку государственного переворота»


Андрей Муковозчик, обозреватель «СБ. Беларусь сегодня»:
То, что сегодня происходит, – это бунт, мятеж, погром. Это «цветная революция». Для Беларуси собрали все, что раньше опробовали: грузинский, армянский опыт… Добавили очень много нового, с чем раньше мы не сталкивались.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:
Надо объяснять людям, что все мы белорусы, и нам здесь вместе жить. И как бы это не закончилось, мы должны друг другу в глаза смотреть. О нашей стране можем заботиться только мы. Если мы один раз допустим уличный сценарий, он будет повторяться каждый год. Стоит задача извне – расколоть белорусов. Мы не должны этого позволить.10 августа битва за будущее Беларуси только началась. Впереди вызовов у страны очень много. И мы должны сделать все, чтобы консолидировать страну, дать людям возможность участвовать в легальном политическом процессе.

Андрей Муковозчик: Соцсети никуда не уйдут. Это как грипп, он всегда с нами

Люди в материале: Петр Петровский, Сергей Клишевич, Олег Гайдукевич, Андрей Муковозчик

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в...
 
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