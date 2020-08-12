«Спецназа в Беларуси больше нет»: бывшие военнослужащие Беларуси выбрасывают свою форму

Источник материала: Ежедневник

В Беларуси набирает обороты акция среди бывших военнослужащих внутренних войск и спецназа, которые публично выбрасывают или сжигают свою форму в знак протеста против насилия в отношении мирных граждан.

Бывшие спецназовцы и военнослужащие внутренних войск считают позором для белорусской армии, что она используется для того, чтобы делать из своего народа послушных рабов.

Так один бывший военнослужащий спецназа выбросил свою форму со словами: «Белорусского братства спецназа в Беларуси больше нет».

Экс-боец внутренних войск выбрасывает свою форму со словами, что ему стыдно за действия внутренних войск и вдвойне стыдно, что он хранил свою форму как память.

Еще один бывший десантник говорит: «Нет, пацаны, это уже позор» и с этими словами также выбрасывает форму.

Другой бывший военнослужащий внутренних войск говорит: «Я давал присягу своему народу и глядя, что происходит в Минске своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил и я не могу носить эту форму».

Подобных обращений буквально с каждой минутой становится все больше и больше. Вот только пока действующие военнослужащие, пока четко исполняют преступные приказы руководства.