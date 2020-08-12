Когда стирается грань между мирным протестом и беспорядками? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Где заканчивается мирный протест и начинаются беспорядки? Особенно тонкой становится эта грань, если к ней призывать.

Ночью в Барановичах было спокойно. Ни сигналов машин, ни беспорядков на улице, вот обычное любительское видео: в полдевятого мы идём на прогулку с ребенком. Но «до» этого, конечно, как и многие мои соседи, друзья и семья почувствовали, что такое «уличные протесты». Я видела это впервые. Сейчас не претендую на аналитику по стране, на общую оценку того, что происходит в других райцентрах или в Минске. Это конкретно история из Барановичей.

Вот так выглядят бойцы сил спецопераций из окна соседей. На моих глазах (я простояла на балконе около часа) они спокойно объясняли довольно агрессивным гражданам, как им, например, обойти площадь. Или где ближайший банкомат. Это правда. Я допускаю, что, может быть, мне посчастливилось наблюдать за самыми сдержанными или вежливыми бойцами страны, и есть, конечно, другие, но мой опыт – вот такой.

И вот эти же ребята во время конфликта. Приличное время, пока продолжались крики, они просто стояли. Не надо демонизировать ОМОН. Под шлемами и за щитами – живые люди. Такие же, как те, кто стоит напротив. Возможно, приятели, бывшие одноклассники, знакомые или соседи… В маленьком городе все на виду, все друг друга знают. Но люди в форме – на службе! У них есть полномочия. Есть спецсредства. И есть ситуации, когда эти спецсредства ОМОН не просто может, но и обязан применять. Это тяжёлая работа. И большая ответственность.

В Барановичах всё было просто. Первый день оцепление долго не реагировало. Во второй – реагировало с удвоенной силой – за вчера и сегодня. После взрывпакетов начались задержания. Плохо, конечно, что до этого дошло. Но ещё хуже, если бы правоохранители свою работу (а я напомню – это их работа!) не выполнили. В итоге пострадали обе стороны. На моих глазах вот с этого же балкона тётя смотрела на племянника, который был в первой линии оцепления. Матери ничего не сказали, она бы просто не выдержала. И это правда.

У меня есть 15-летний брат, который тоже получил такое же сообщение, как я в маршрутке, и мы всерьёз с ним два часа говорили, почему нельзя просто «пойти посмотреть». Он не понимает, кто там за что борется в «абсолютных категориях». Он учится, родители работают, нормальная зарплата, ездили отдыхать. У него «всё хорошо». Он просто хочет посмотреть, потому что ему 15. Для него это развлечение. Но для его родителей и родителей таких же 15-летних, которые «просто хотят посмотреть», это невесело! Я не верю, что есть в стране семьи, в которых мамы или сёстры вот на такое сообщение «блокируй город» в телефоне сына или брата реагировали бы спокойно.

Я вчера впервые за всё время, что живу в городе, за руку доводила домой до двери каждого из друзей своего пятилетнего сына. Потому что впервые это было небезопасно. То, ради чего я работаю (и давайте будем честными: все родители, кто сейчас смотрит новости, то, ради чего мы работаем) – чтобы наши дети могли гулять на улице сами. И вот это у меня отбирают люди, которые высылают сообщения с призывом «блокировать город». И это правда. И никто этого не хочет – ни люди в форме, ни те, кто стоит напротив – и это правда.

Мы можем придерживаться разных политических взглядов, и кто-то сейчас мне не проверит: в Барановичах в этой толпе «идейных» (показать пальцами ковычки!) – было немного. И это тоже правда. А те, кто сигналили ночью – большинство «в ночь» и уехали. И да, наверняка был тот, кто попал в толпу и пострадал случайно. И ни одна власть, идея (называйте как хотите) этого не стоит. Я искренне сочувствую тем, кто стал жертвой обмана, бездумных призывов и манипуляций. И призываю тех, кто зовёт людей на баррикады – остановиться. Я переживу, если меня будут полоскать в социальных сетях, а вот анонимные Телеграм-каналы переживут ли, если благодаря их рассылке резиновая пуля попадет в ногу ещё «кому-то» из тех, кто будет «утекать от ОМОНа, как вода»? Я не политический аналитик, я не могу сравнивать события в Беларуси с тем, что происходило в Украине, Сирии или где-то ещё, чего я не видела. Но я очень четко могу сравнить Барановичи три дня назад с Барановичами сегодня. Нам всем пора остановиться! Иначе эта ненависть камня на камне не оставит от нашей обычной жизни. В которой мы все были, есть и будем связаны.

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