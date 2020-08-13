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Соболенко не прошла в четвертьфинал теннисного турнира в Лексингтоне
Источник материала: Партизан
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в поединке 1/8 финала турнира в Лексингтоне (США) проиграла американке Кори Гауфф — 6:7 (4:7), 6:4, 4:6
Встреча продолжалась два часа 50 минут. Таким образом в четвертьфинале сыграет Кори Гауфф. Ее соперницей станет с тунисская теннисистка Унс Джабир (39), которая обыграла белоруску Ольгу Говорцову — 3:6, 6:2, 6:4, пишет
Турнир в Лексингтоне, призовой фонд которого составляет 202 тыс. долларов, завершится 16 августа.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в поединке 1/8 финала турнира в Лексингтоне (США) проиграла американке Кори Гауфф — 6:7 (4:7), 6:4, 4:6
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