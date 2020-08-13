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А1 компенсирует неудобства из-за недоступности интернет-сервисов
Источник материала: Партизан
Корректировка абонплаты затронет как физических, так и юридических лиц.
Руководство А1 приняло решение о проведении корректировок абонентской платы пользователям мобильной связи, домашнего интернета и телевидения за трое суток в период с 9 по 11 августа включительно, сообщили представители оператора.
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Корректировка абонплаты затронет как физических, так и юридических лиц.
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