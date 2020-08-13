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"Sobesednik": у Лукашенко 3 финала - умрет на посту, "не того чая попьет" или отдаст страну России

13.08.2020 09:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пока в Беларуси и других странах, граждане которых не согласны с переизбранием Александра Лукашенко на новый президентский срок, проходят митинги протеста, вопрос о том, каким именно будет финал Батьки, висит в воздухе.

"Sobesednik": у Лукашенко 3 финала - умрет на посту, "не того чая попьет" или отдаст страну России
фото из открытых источников
Возможные сценарии судьбы белорусского лидера в интервью Sobesednik.ru рассмотрел политолог Дмитрий Орешкин


Судьба у Лукашенко сейчас незавидна — уходить в отставку ему нельзя, иначе его ждет печальный сценарий. Значит, ему придется держаться за власть до конца своих дней, – считает эксперт. – Другой вопрос, сможет ли он удерживать власть. Сможет ровно до той поры, пока ему хватит ресурсов оплачивать лояльность силовиков и бюрократии. Но денег для этого у него все меньше и со временем будет становиться еще меньше, потому что республика отстает в развитии по сравнению с соседями. Я думаю, до смерти он ситуацию удержит — это будет новый Трухильо (который правил больше 40 лет), или Салазар в Португалии, или Франко. Тут не следует выдавать желаемое за действительное: многие демократически мыслящие люди думают, что этот режим обречен, и его крах произойдет вот прям скоро. Но это вряд ли. Если ты контролируешь силовой ресурс и не стесняешься его использовать, то ты можешь рулить территорией до тех пор, пока ты этому ресурсу платишь. Посмертная судьба Лукашенко будет зависеть от интерпретаторов. В Испании до сих пор спорят, хорош Франко или плох. 

– На самом деле самая большая угроза для Лукашенко в том, что от власти его может отстранить Кремль, которому нужно будет предъявить народу расширение своей зоны ответственности, – полагает Орешкин. – Чем слабее будет Лукашенко, тем навязчивее будет стремление его поглотить. Так что защитить свою власть внутри страны у него ресурсов хватит, а вот внешняя угроза для него более реальна. Если он и не усидит до конца дней своих, то это будет связано с восточным соседом, скажем так. А уж как это произойдет... если будет совсем уже плохо с точки зрения внутренних протестов, то братская Россия может ему «помочь», введя туда войска, как это было в Прибалтике, например. Но это самое последнее, на что Лукашенко сам лично согласится. Потом, всегда есть вероятность, что он не за ту дверную ручку возьмется. Или не того чая попьет — такое развитие событий тоже полностью исключить нельзя. В стране он ситуацию наверняка стабилизирует, но по нисходящей кривой: страна будет деградировать, люди уезжать, экономика падать, однако Лукашенко продолжит рулить. 

Посмотрите на Венесуэлу или Зимбабве. А вот что придумает восточный сосед — здесь сложнее. Ведь чем слабее будет Лукашенко, тем выше соблазн с ним побыстрее закончить, чтобы завершить наконец формирование единого государства и объединить братские народы в тесных объятиях.
 
 
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