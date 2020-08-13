ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андронов о Беларуси: «Так беспредельно ОМОН или Росгвардия у нас не работали. Людей наверняка пытают»

13.08.2020 09:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Журналист и спортивный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о действиях правоохранительных органов в Беларуси.

«Я очень люблю Беларусь. У меня там живут друзья, я часто там бываю. Я в ужасе от того, что вижу на видео оттуда.

Так жестко, так беспредельно никогда не работал никакой ОМОН или Росгвардия у нас. Людей просто избивают, похищают, наверняка и пытают. Всех, кто попадется под руку.

Добром это не закончится... К сожалению
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист и спортивный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о действиях правоохранительных органов в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
500+ CEO, инвесторов, разработчиков призывают остановить насилие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика