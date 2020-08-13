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Задержанный о журналисте Медиа-Полесья: Глаз разбит и заплыл, губы в крови, всё лицо изувечено

13.08.2020 09:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Корреспондента «Медиа-Полесья» Евгения Николаевича задержали 10 августа. Мужчина, который видел Евгения в изоляторе временного содержания рассказал, что там происходило.





11 августа редактору Медиа-Полесья в Пинском ИВС опровергли информацию, о том, что корреспондент задержан и находится в изоляторе. 12 августа отцу подтвердили, что Евгений Николаевич задержан и будет находиться в ИВС трое суток, до суда.

Задержанный мужчина, которого отпустили ночью 11 августа рассказал, в каком состоянии находился Евгений в изоляторе временного содержания в Пинске.

— Когда мы были уже в тире, люди, кто возле меня сидели, говорили, вот посмотри, хлопец побит. Лицо было изуродовано настолько, что ужасно просто. Это корреспондент Медиа-Полесья. У него была такая рубашка, что-то цветное (прим. ред. 10 августа на момент задержания Евгений был одет в рубашку с растительным принтом). Штаны хаки. Он был изуродован. Лицо его было зверски изуродовано. Когда нас отпускали, он сидел в конце, их там отделили. Какую-то статью назвали. Он будет сидеть. Погром, что-то там … Что он как участник типа как погрома.
 
— Были ещё какие-то корреспонденты. Один говорил, что приехал из другой страны, ему надо ехать. Не знаю, откуда были другие. Сидели там они, все побитые, с наручниками. Помощи им никакой не оказывали.

— Поначалу никому помощь не оказывали. Люди были с черепно-мозговой травмой. Лежали на земле. Потом врачи уже начали подходить. Пару человек. На носилки — и забирали. Кого-то под руки заводили.

— Меня отпустили в 4 часа утра. Ему сказали, что не выпустят. По статье он будет сидеть.

— При вас его били?

— При мне? Мы лежали головой вниз, наручниками вверх. Мы лежали так несколько часов. Они стояли с оружием. Кто поднимал голову, того били.

— Они были в такой форме, как конвой, который перегоняет преступников. Были с автоматами. И с пистолетами. Были настолько вооружённые, как елка новогодняя.

— Вы Женю видели?

— Он сидел спиной. С левой стороны у него был глаз заплывший, чёрный. Он немного его приоткрывал. Губы разбитые. Вообще. И тот глаз был чёрный, но хоть открывался. Всё лицо было изувечено. Он был так изувечен, что было страшно на него смотреть.

— Я такого зверства не видел. Не представлял, что так будет. Было не по-человечески.
 
 
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Корреспондента «Медиа-Полесья» Евгения Николаевича задержали 10 августа. Мужчина, который видел Евгения в изоляторе временного содержания рассказал, что там...
 
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