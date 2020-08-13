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Светлана Калинкина: Три простых требования - и с Богом!
Источник материала: Партизан
Сегодня все задают себе один вопрос - что дальше?
Кто-то считает, что протесты пошли на спад, а я считаю, что наоборот усиливаются. Потому что когда тетки в домашних халатах выключают плиту, оставляют кастрюлю и выбегают защищать людей от ОМОНа, это самый главный протест. Когда люди с балконов домов орут "Уходи!" , "Фашисты!" это самый страшный протест. Ленивые и аполитичные спальные районы только по телевизору смотрели, как действует белорусская власть, а сейчас увидели прямо у себя под окнами и кричат из своих окон: "Зверьё!" Для многих это взрыв мозга. Это то, во что они никогда, ни при каких обстоятельствах раньше не могли поверить. Но дальше что?
Уже всем понятно, что люди против, возмущены и не довольны. Но что дальше?
Я считаю, что кандидаты в президенты (желательно все, Лукашенко не учитываем) сейчас должны четко сформулировать, за что воюет улица.
1. Прекратить насилие
2. Выпустить всех задержанных
3. Провести новые выборы.
И стоять на этом.
Сейчас много идей про советы, комитеты, фронты... Но это не стратегия, а тактика. Требование пересчета голосов вообще вредная идея, по-моему. Потому что все давно подчищено и уничтожено. Поэтому три простых требования. И с Богом!
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Сегодня все задают себе один вопрос - что дальше?
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