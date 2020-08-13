Белорусского посла вызвали в МИД Чехии объяснить заявления Лукашенко

"Посол Беларуси был вызван в среду в МИД для дачи объяснений по поводу заявления президента Лукашенко, с которым мы ни коем образом не можем согласиться. Мы хотим выяснить, почему он произнес такие слова. Ждем представления доказательств. Мы выразили решительный протест в связи с данным заявлением, направленным против Чехии", - сказал министр.





ТАСС . Лукашенко заявил в понедельник, что акциями протеста, начавшимися после прошедших 9 августа в Беларуси президентских выборов, управляли из Польши, Великобритании и Чехии, передает





Обеспокоенность и угроза санкций

Глава МИД Чехии также сообщил, что белорусскому послу выразили "решительное несогласие с происходящим в Беларуси", где, по его словам, происходит "подавление митингов, жестокое обращение с демонстрантами".





"Мы также выразили несогласие с тем, как проходила вся предвыборная кампания, во время которой были арестованы представители оппозиции. Тот факт, что для контроля за голосованием не была допущена миссия международных наблюдателей, ясно доказывает, что выборы не были свободными", - заявил Петржичек.





Глава чешской дипломатии не исключил возможность введения Евросоюзом санкций против руководства Беларуси.





"В пятницу ситуацию в Беларуси рассмотрят министры иностранных дел государств - членов ЕС. Речь пойдет и о возможном использовании экономических инструментов, чтобы повлиять на действия Лукашенко, в том числе санкциях", - подчеркнул он.





Евросоюз, по его словам, может прекратить финансирование проектов в Беларуси, которые реализуются по линии программы "Восточное партнерство". Пержичек также допустил возможность переезда из Литвы в Чехию Светланы Тихановской, которая была главным соперником Лукашенко на президентских выборах, но власти шантажом вынудижи ее выехать из страны - ее муж, известный блогер Сергей Тихановский уже 2,5 месяца находится за решеткой по сфабрикованным обвинениям.



