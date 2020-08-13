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Зинаида Бондаренко поддержала журналистов, ушедших с БТ
Источник материала: Партизан
Легендарный диктор белорусского телевидения, народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко поддержала журналистов, ушедших с БТ.
"Увидела информацию о том, что целая группа телеведущих уволилась с разных теле- и радиоканалов. Мои дорогие, хочу обратиться к вам всех. Искренне приветствую и благодарю. Хочется перечислить поименно, но список постоянно расширяется, боюсь кого-то не назвать. Вы совершили гражданский поступок. По себе знаю, как это трудно делать людям публичной профессии. Но сегодня белорусы другие, люди вас поймут и поддержат. Жыве Беларусь!" — передает
Она отметила, что массовый уход сотрудников из официальных СМИ не имеет прецедентов. Эти действия могут повлечь за собой еще большую волну увольнений. По мнению Бондаренко, терпение лопнуло даже у тех, кто материально жил неплохо, но не смог дальше существовать в атмосфере пропагандистской лжи.
Зинаида Бондаренко ушла с телевидения в начале 2000-х, так как не видела себя в роли государственной пропагандистки.
За последние дни с разных каналов белорусского телевидения уволился ряд сотрудников — как ведущих, так и технических работников.
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Легендарный диктор белорусского телевидения, народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко поддержала журналистов, ушедших с БТ.
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